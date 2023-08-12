Белый дом допустил продолжение конфликта на Украине в 2024 году. Как долго Вашингтон готов предоставлять Киеву помощь?

Кирби: Белый дом допускает продолжение боевых действий на Украине в 2024 году

Соединенные Штаты не исключают, что конфликт на территории Украины будет продолжаться и в 2024 году. Такое предположение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Таким образом он прокомментировал обращение американской администрации к Конгрессу США с запросом на дополнительную помощь Украине в 2023 финансовом году.

С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

По словам Кирби, Вашингтон комфортно себя чувствует в плане того, чего добивается в дополнительном запросе. «Мы считаем, что это — надлежащий объем, который надо запрашивать», — сказал он. Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не будет стесняться вновь обращаться к Конгрессу, если сочтет это необходимым.

Байден и его команда по нацбезопасности уверяют в готовности поддерживать Киев столько, сколько потребуется

Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса 40 миллиарда долларов, 24 из которых планируется потратить на помощь Украине. Ожидается, что выделенные Украине деньги пойдут на военную, финансовую и гуманитарную помощь. В частности, Байден призвал выделить 8,5 миллиарда долларов для оказания экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим странам.

Помимо прочего, 3,6 миллиарда долларов предлагается направить на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки и пополнение запасов оружия, уже отправленного Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как утверждает Associated Press (AP), Байден и его команда по нацбезопасности уверяют в готовности поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что счетная палата Украины вместе с союзниками из Вашингтона проведут два аудита средств, которые касаются прямой бюджетной поддержки США для Киева. Как сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, первый аудит затронет выплаты зарплат учителям, сотрудникам высших учебных заведений, а также помощь внутренне перемещенным лицам и предпринимателям, которые потеряли доход. Вторая проверка коснется выплат заработной платы медицинским работникам, проведенных за счет прямой бюджетной поддержки. В документе, который обнародовал Гончаренко, подчеркивается, что результаты аудитов будут иметь большую значимость для будущей международной финансовой поддержки Киева.

Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине

В ответ на обращение американского лидера, 12 конгрессменов-республиканцев потребовали, чтобы Байден отозвал запрос о выделении дополнительных средств для помощи Украине. «Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины», — объяснил член палаты представителей Уоррен Дэвидсон.

Член Палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала непозволительной новую денежную помощь Украине. По ее словам, вместо этого властям следует сосредоточить внимание на решении собственных проблем.

Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар также раскритиковал новое предложение президента США Джо Байдена о выделении помощи Украине. Он подчеркнул, что гораздо стоящим усилием было бы поставить проблемы страны на первое место.

Прокомментировал запрос Джо Байдена и президент Бразилии Лула да Силва. По его мнению, Соединенным Штатам следует инвестировать в Бразилию, вместо того, чтобы на протяжении многих лет думать «только о войне».