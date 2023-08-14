Илон Маск пригрозил заехать к Цукербергу домой и преподать ему урок

Илон Маск: если Цукерберг так рвется в бой, я готов преподать ему урок

Миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X (Twitter) несколько постов с оскорблениями в адрес главы корпорации Meta (в России признана экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга. В одном из них он пригрозил приехать к Цукербергу домой и «преподать ему урок, который он нескоро забудет».

По словам Маска, если основатель Meta так рвется в бой, то он готов наглядно продемонстрировать, зачем придумали весовые категории. «В противном случае мы сделаем это, как только будет готова арена в Италии», — добавил он.

В подтверждение своей решимости миллиардер выложил скриншот переписки с Цукербергом. В последнем сообщении глава Meta призывает его решить, хочет он драться или нет. В ответ Маск предлагает в понедельник заехать в Пало-Альто, где живет Цукерберг, и сразиться на ринге у него во дворе.

Я не особенно тренировался, не считая недолгой схватки с Лексом Фридманом сегодня. Думаю, [неудача] крайне маловероятна, учитывая нашу разницу в размерах, но, может, ты новый Брюс Ли и каким-то образом победишь Илон Маск

После поста, в котором Цукерберг вновь усомнился, что бой состоится, Маск назвал его «трусом». «Не терпится постучаться ему в дверь сегодня», — написал он в другом твите.

О намерении Маска и Цукерберга помериться силами на ринге стало известно в конце июня. С тех пор Цукерберг успел получить синий пояс по джиу-джитсу и заявил, что готов к бою в любой момент. Маск пока ограничивается постами в соцсети и говорит, что ему потребуется несколько месяцев для восстановления после операции на спине, которую он якобы повредил, когда пытался поднять 160-килограммового сумоиста.