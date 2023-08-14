Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:51, 14 августа 2023Из жизни

Илон Маск пригрозил заехать к Цукербергу домой и преподать ему урок

Илон Маск: если Цукерберг так рвется в бой, я готов преподать ему урок

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X (Twitter) несколько постов с оскорблениями в адрес главы корпорации Meta (в России признана экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга. В одном из них он пригрозил приехать к Цукербергу домой и «преподать ему урок, который он нескоро забудет».

По словам Маска, если основатель Meta так рвется в бой, то он готов наглядно продемонстрировать, зачем придумали весовые категории. «В противном случае мы сделаем это, как только будет готова арена в Италии», — добавил он.

В подтверждение своей решимости миллиардер выложил скриншот переписки с Цукербергом. В последнем сообщении глава Meta призывает его решить, хочет он драться или нет. В ответ Маск предлагает в понедельник заехать в Пало-Альто, где живет Цукерберг, и сразиться на ринге у него во дворе.

Я не особенно тренировался, не считая недолгой схватки с Лексом Фридманом сегодня. Думаю, [неудача] крайне маловероятна, учитывая нашу разницу в размерах, но, может, ты новый Брюс Ли и каким-то образом победишь

Илон Маск

После поста, в котором Цукерберг вновь усомнился, что бой состоится, Маск назвал его «трусом». «Не терпится постучаться ему в дверь сегодня», — написал он в другом твите.

Материалы по теме:
Цукерберг и Маск готовятся к бою. Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника
Цукерберг и Маск готовятся к бою. Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника
7 августа 2023
Костюм на деньги мамы и фальшивые миллиарды. Почему богачи врут о количестве денег, а Илон Маск не так богат, как кажется
Костюм на деньги мамы и фальшивые миллиарды.Почему богачи врут о количестве денег, а Илон Маск не так богат, как кажется
6 августа 2023
Миллиардеры Маск и Цукерберг устроят бой в клетке. Как они к этому готовятся, почему поругались и кто из них победит?
Миллиардеры Маск и Цукерберг устроят бой в клетке.Как они к этому готовятся, почему поругались и кто из них победит?
1 июля 2023
Марк Цукерберг бегает в бронежилете и дерется на ринге. Как миллиардер из гика превратился в Рэмбо?
Марк Цукерберг бегает в бронежилете и дерется на ринге.Как миллиардер из гика превратился в Рэмбо?
7 июня 2023

О намерении Маска и Цукерберга помериться силами на ринге стало известно в конце июня. С тех пор Цукерберг успел получить синий пояс по джиу-джитсу и заявил, что готов к бою в любой момент. Маск пока ограничивается постами в соцсети и говорит, что ему потребуется несколько месяцев для восстановления после операции на спине, которую он якобы повредил, когда пытался поднять 160-килограммового сумоиста.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Парамонов
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян решили строже наказывать за съемку систем ПВО. Что грозит за публикацию таких снимков?

    Против Трампа подали новый иск

    Российское посольство потребовало у Польши информацию о задержании двух россиян

    Лукашенко освободил от должности замглавы Генштаба ВС Белоруссии

    Президент Киргизии запретил пропаганду нетрадиционных отношений

    Систему полива газона спутали с миной в центре Москвы

    Россиянам назвали способы обезопасить себя при покупке дачи

    Уничтожение батареи С-300 ВСУ российскими военными попало на видео

    Известная телеведущая рассказала о «проклятии» Маслякова

    Блогерша раскрасила под бургер сумку Chanel за 500 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости