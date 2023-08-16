Марк Цукерберг отказался драться с Илоном Маском в римском Колизее

Илон Маск: Италия предложила устроить бой в Колизее, но Цукерберг отказался

Миллиардер Илон Маск заявил, что глава корпорации Meta (в России признана экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг отказался от поединка в римском Колизее. Об этом он написал в соцсети X (Twitter).

По словам Маска, все началось с его шутки в соцсети. Цукерберг ответил: «Назови место». «Италия любезно предложила Колизей, — утверждает миллиардер. — Цук отказался».

После этого Маск согласился устроить бой у Цукерберга дома, но тот якобы отправился в некую поездку. «Вообще какое-нибудь место есть, где он станет драться?» — спрашивает миллиардер.

Ранее Министерство культуры Италии подтвердило, что вело переговоры с Илоном Маском. При этом министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано уточнил, что предложенное для поединка место находится не в Риме.

О намерении Маска и Цукерберга помериться силами на ринге стало известно в конце июня. С тех пор Цукерберг успел получить синий пояс по джиу-джитсу и заявил, что готов к бою в любой момент. Маск пока ограничивается постами в соцсети и говорит, что ему потребуется несколько месяцев для восстановления после операции на спине, которую он якобы повредил, когда пытался поднять 160-килограммового сумоиста.