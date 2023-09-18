Байден решил внести изменения в структуру СБ ООН. Лидеры стран считают, что организация больше не отвечает своим целям

Белый дом: на неделе Байден поднимет вопрос об изменениях архитектуры СБ ООН

На этой неделе президент США Джо Байден планирует затронуть вопрос об изменениях в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом в преддверии выступления американского лидера на Генассамблее рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Представителю Белого дома задали вопрос, считает ли Вашингтон, что Совбез ООН больше не отвечает своим целям? Он ответил, что время оценить его архитектуру настало. С точки зрения властей США совет должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим», добавил Кирби.

Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе — мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру совета безопасности ООН Джон Кирби Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям

Координатор по стратегическим коммуникациям частично раскрыл, в каком направлении Джо Байден намеревается реформировать Совет Безопасности ООН. По его словам, администрация президента поддержала бы решение включить в Совбез большее число людей.

В июне президент США Джо Байден поручил постпреду в ООН Линде Томас-Гринфилд обсудить вопрос реформы Совбеза. США предложили увеличить постоянное число членов Совбеза и добавить к пяти существующим странам — России, США, Франции, Великобритании и Китаю — еще шесть государств, в том числе из Африки и Латинской Америки. При этом новые государства не будут обладать правом «вето», как существующая пятерка стран.

Необходимость соблюдения резолюций Совбеза ООН подвергается сомнениям

Недавнее столкновение интересов Южной Кореи — с одной стороны и России и КНДР — с другой показало, что меры и ограничения, вводимые Советом Безопасности ООН, не являются достаточными для того, чтобы полностью держать ситуацию под контролем.

13 сентября президент России Владимир Путин провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. В общей сложности саммит продлился около шести часов. Отвечая на вопрос журналистов о военно-техническом сотрудничестве с КНДР, Путин подчеркнул, что в этой сфере существуют международные ограничения, которые Россия соблюдает. «Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом», — отметил президент РФ.

После этого президент Южной Кореи выразил протест против возможного военного сотрудничества России и Северной Кореи. Он выразил надежду, что в ответ на такие действия международное сообщество сплотится еще больше.

Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и неправильным, поскольку оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и другим международным санкциям Юн Сок Ель Президент Южной Кореи

Позицию РФ по этому вопросу озвучил глава МИД Сергей Лавров. Он сказал, что Россия будет развивать равноправное стратегическое взаимодействие с КНДР, несмотря на санкции со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении Пхеньяна.

За реформирование СБ ООН выступило несколько стран

В последние месяцы неэффективность нынешнего состава совета в многополярном мире отметили лидеры Турции, Франции, Германии, Бразилии и России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за реформирование Совбеза ООН, так как считает, что он не способен решать возникающие проблемы современности. По его мнению, международные организации должны быть справедливыми, демократичными и прозрачными, у них также должно быть более широкое представительство.

В то время как в мире растет несправедливость, способность международных организаций находить решения этих проблем, к сожалению, снижается. Именно поэтому мы считаем, что "мир больше, чем 5", и выражаем это при каждом удобном случае Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Глава МИД Германии Анналена Бербок также призвала реформировать Совет Безопасности ООН. Бербок напомнила, что Совбез реформировался в последний раз 60 лет назад и с того времени в мировой политике появились новые независимые государства как в Африке, так и в Латинской Америке и Азии.

Эти государства справедливо требуют права голоса в принятии решений и места за столом переговоров Анналена Бербок Глава МИД Германии

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что роль Совета Безопасности ООН, а также многих других международных организаций, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, все чаще оспаривается. Из-за того, что многие государства не имеют права голоса в рамках СБ, они стремятся создать альтернативный мировой порядок, что подтверждает и попытка расширения БРИКС. По мнению французского лидера, необходимо выступать за единство.

Все больше и больше стран считают, что у этих структур нет легитимности для навязывания им тех или иных правил, они были созданы в том мире, где этих стран не было, и что они не соответствуют геополитическим, демографическим и военным реалиям Эммануэль Макрон Президент Франции

Желание обсудить перемены в СБ ООН с Байденом изъявил и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва. По его словам, в конфликтах необходимо участвовать тем государствам, которые выступят посредниками.

Я говорю о Совете Безопасности ООН с 2003 года и собираюсь обсудить это с президентом Джо Байденом. Нужны страны, которые могут выступать посредниками в конфликтах. Наша война должна быть против голода, против безработицы Луис Инасиу Лула да Сильва Президент Бразилии

Одним из главных недостатков Совета Безопасности считается то, что среди постоянных членов фактически не представлены два крупнейших континента: Африка и Южная Америка. Кроме того, орган часто критиковали за слишком большое количество злоупотреблений, связанных с правом вето.

Позиция России

Бразилия, Германия, Индия и Япония уже давно претендуют на постоянное членство в Совбезе — в 2004 году они сформировали «Группу четырех» (G4) и договорились совместно добиваться заветных мандатов. Россия согласна с тем, что расширять Совет Безопасности надо, но не за счет западных и прозападных стран, то есть Германии и Японии.

Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров, говоря о положительном отношении к расширению СБ ООН, уточнял, что речь идет исключительно о расширении состава совета за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки. Говорить о включении в него западных стран не стоит, так как они все враждебны России и Китаю.

Не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым лишь усугубив несправедливость Сергей Лавров Глава МИД России

По словам российского министра, «более трети нынешнего состава представляют страны так называемого золотого миллиарда», в то время как интересы остальных восьми миллиардов человек, составляющих население Земли, вовсе не представлены в Совбезе ООН.

В России делают акцент на других проблемах СБ ООН и надеются, что реформирование организации повлияет на то, чтобы принятые ей решения неукоснительно выполнялись всеми ее членами. Об этом сказал сенатор Совфеда Григорий Карасин. Если говорить о количественном расширении совета, он отметил необходимость учитывать интересы всех континентов и всех стран, включая Ближний Восток, Африку.

Необходимо добиваться того, чтобы принятые решения выполнялись всеми членами. Потому что сейчас мы видим, что принимаются решения Совбеза, Генассамблеи, а целый ряд государств, относящихся к так называемому коллективному Западу, игнорирует эти решения, исходя из собственных национальных интересов Григорий Карасин Сенатор Совфеда РФ

Дискуссия о реформировании главной международной организации возобновилась с начала 2000-х, однако этого так и не произошло. Проблема заключается в том, что для старта реформы Совбеза необходимо получить одобрение 128 из 193 стран-членов ООН. Поэтому этот процесс может затянуться на много лет. Кроме того, эти изменения должны ратифицировать все пять постоянных членов Совета, что при нынешней конфликтной ситуации практически не представляется возможным.