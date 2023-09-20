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08:28, 20 сентября 2023Бывший СССР

Посольство России в Ереване разблокировали

Полиция разблокировала здание российского посольства в Ереване в ходе протестов

Фото: Photolure / Reuters

Полицейские разблокировали российское посольство в Ереване в ходе протестных акций, сообщает издание «Газета.ру».

Уточняется, что правоохранители также задержали несколько демонстрантов, которые отказывались разблокировать здание дипмиссии.

О том, что российское посольство оказалось заблокировано, стало известно вечером во вторник, 19 сентября. Посольство России в Армении отреагировало на произошедшее, потребовав от Еревана принять меры по восстановлению нормального функционирования дипмиссии.

Ранее в МИД РФ рассказали, что российские миротворцы продолжают фиксировать многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. В министерстве также призвали стороны остановить кровопролитие и начать переговоры.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

В сентябре российский президент Владимир Путин указал, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Глава государства подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — заявил он.

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    Марина Совина
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