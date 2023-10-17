Путин высказался об отношениях с Орбаном

Путин заявил, что разные взгляды не мешают им с Орбаном решать проблемы

Президент России Владимир Путин заявил, что у них с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном часто не совпадают взгляды, однако это не мешает им разговаривать и искать решения проблем. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам главы государства, Орбан относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы «настойчиво и последовательно», а также вполне тактично.

«И у нас взгляды с ним далеко не всегда совпадают, более того, мы часто находимся на разных платформах совершенно, но это не мешает нам разговаривать и искать решения каких-то вопросов, каких-то проблем», — сказал Путин.

17 октября Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения Москвы и Будапешта на полях форума «Один пояс, один путь» в Китае. Российский лидер отметил, что, несмотря на геополитические условия, отношения России со многими европейскими странами сохраняются и развиваются.