Поставка ПРО «Праща Давида» Финляндии оказалась под угрозой

MWM: поставка Финляндии ПРО «Праща Давида» под угрозой из-за конфликта в Газе

Поставка Финляндии израильских систем противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида» оказалась под угрозой из-за конфликта Иерусалима и ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Способность Израиля доставить системы "Праща Давида" в установленные сроки все чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками палестинского ополчения в секторе Газа», — говорится в публикации. При этом авторы материала обращают внимание, что Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов, особенно для систем ПВО малой дальности.

В статье подчеркивается, что Израиль, вероятно, будет в значительной степени полагаться на «Пращу Давида», если напряженность в отношениях с ливанским движением «Хезболла» или с его союзником Ираном обострится. Обе стороны, указывают авторы материала, располагают значительным арсеналом современных баллистических и крылатых ракет, а также самолетов, способных нанести удар по израильской территории.

О заключении «исторического соглашения» между Израилем и Финляндией стало известно ранее 12 ноября. Сумма сделки составила 317 миллионов евро. Ее назвали исторической, так как Израиль впервые продал данную систему другой стране, которая недавно стала членом НАТО.

В 2022 году Украина запрашивала приобретение систем противовоздушной и противоракетной обороны у Израиля, в том числе «Пращи Давида». Однако в Иерусалиме заявили, что у страны нет достаточных производственных мощностей для помощи Киеву.