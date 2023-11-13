Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:39, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

Поставка ПРО «Праща Давида» Финляндии оказалась под угрозой

MWM: поставка Финляндии ПРО «Праща Давида» под угрозой из-за конфликта в Газе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nir Alon / Globallookpress.com

Поставка Финляндии израильских систем противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида» оказалась под угрозой из-за конфликта Иерусалима и ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Способность Израиля доставить системы "Праща Давида" в установленные сроки все чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками палестинского ополчения в секторе Газа», — говорится в публикации. При этом авторы материала обращают внимание, что Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов, особенно для систем ПВО малой дальности.

В статье подчеркивается, что Израиль, вероятно, будет в значительной степени полагаться на «Пращу Давида», если напряженность в отношениях с ливанским движением «Хезболла» или с его союзником Ираном обострится. Обе стороны, указывают авторы материала, располагают значительным арсеналом современных баллистических и крылатых ракет, а также самолетов, способных нанести удар по израильской территории.

О заключении «исторического соглашения» между Израилем и Финляндией стало известно ранее 12 ноября. Сумма сделки составила 317 миллионов евро. Ее назвали исторической, так как Израиль впервые продал данную систему другой стране, которая недавно стала членом НАТО.

В 2022 году Украина запрашивала приобретение систем противовоздушной и противоракетной обороны у Израиля, в том числе «Пращи Давида». Однако в Иерусалиме заявили, что у страны нет достаточных производственных мощностей для помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась подготовка к производству истребителей Checkmate. В чем преимущество самолетов пятого поколения?

      Срочник записал другу видео из кабинета в медчасти на Урале и выпал из окна

      В Москве стало больше клинических исследований российских лекарств

      В России предложили изменить систему выплат маткапитала

      Моряки рассказали о самых жутких и необъяснимых случаях в открытом море

      Ломбарды начали открывать магазины с ненужными заложенными товарами

      Арестович рассказал о конфликте Зеленского с военными

      Названы последствия неуплаты налога на имущество до 1 декабря

      Белгородский губернатор опроверг данные о попытке ДРГ прорваться в регион

      Красота по-голландски. Чем поражает новый комплекс на Юго-Западе Москвы?»

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости