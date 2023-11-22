«Крупнейший дипломатический прорыв» ХАМАС подтвердило сделку с Израилем по освобождению заложников

ХАМАС подтвердило сделку с Израилем по перемирию и освобождению заложников

Палестинское исламистское движение ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии и освобождении удерживаемых им заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем. Заявление размещено в Telegram-канале ХАМАС.

Уточняется, что прийти к соглашению удалось «благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта». В рамках договоренности с правительством Израиля обе стороны обязуются прекратить огонь, гарантируя остановку «всех военных действий во всех районах сектора Газа». Помимо этого, будет обеспечена доставка сотен грузовиков гуманитарной, чрезвычайной, медицинской помощи, а также топлива во все без исключения районы сектора Газа, на севере и юге. В заявлении ХАМАС также указано, что израильские военные «обязуются не нападать и не арестовывать кого-либо во всех районах сектора Газа, а также обеспечить свободу передвижения людей с севера на юг по шоссе "Салах ад-Дин"».

В МИД Катара добавили, что время начала гуманитарной паузы будет объявлено в течение 24 часов. Как отмечает портал Axios, это крупнейший дипломатический прорыв и первая крупная пауза в боевых действиях с начала палестино-израильского конфликта.

В первую очередь отпустят женщин и детей

В соответствии с договоренностями будут освобождены 50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет. В обмен Израиль освободит 150 палестинских женщин и несовершеннолетних, которые сидят в израильских тюрьмах. При этом в США выразили надежду, что палестинское движение ХАМАС освободит как минимум трех взятых в заложники американцев на первом этапе сделки с Израилем. «Из пропавших без вести американцев трое входят в эту категорию», — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

Уточняется, что на первом этапе договоренности планируется освободить 30 детей, восемь матерей и еще 12 женщин в течение четырех дней. «Освобождение еще 10 похищенных даст еще один день затишья», — отметили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По данным израильской армии, в заложниках находятся около 240 человек. При этом, как писала газета The New York Times, ХАМАС не предоставило никаких доказательств жизни удерживаемых лиц или того, что их кормят и дают лекарства.

Израиль назвал решение по заложникам «тяжелым, но верным»

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал «тяжелым, но верным» решение по сделке с палестинским движением ХАМАС по заложникам. Он подчеркнул, что Тель-Авив считает приоритетом их возвращение.

Мы не успокоимся, пока все не вернутся. У войны есть этапы, и возвращение заложников будет поэтапным Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

О том, что правительство Израиля приняло положительное решение по сделке с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа, первой сообщила газета Haaretz. По ее данным, условия сделки были одобрены большинством голосов. Три министра проголосовали против — представители крайне правой партии «Оцма Иегудит».

Ранее о предстоящей сделке по заложникам сообщил официальный представитель ХАМАС Иззат эль-Решик.