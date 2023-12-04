В Польше заявили о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ. Генерал объяснил, в чем просчитался Киев

Генерал Польши Коморницкий: ВС России перешли к тактике полного уничтожения ВСУ

Россия изменила тактику в украинском конфликте, нацелившись на полное уничтожение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом и просчетах Киева рассказал генерал польской армии Леон Коморницкий.

По мнению военного, за последние месяцы украинская армия, политики и страны-союзники допустили ряд ошибок, которые помешали добиться успехов на передовой. Одним из таких просчетов стала длительная пауза в наступательных операциях Украины, объяснил генерал. Это, по его словам, дало России возможность подготовиться и укрепить оборону. Коморницкий также обратил внимание на поведение союзников Киева.

Не хватало синхронизации и стратегической координации со стороны Запада. (...) Политики боялись и принимали запоздалые решения Леон Коморницкий генерал польской армии

В настоящее время, убежден военный, речь идет прежде всего об уничтожении украинской армии. Генерал отметил, что такими темпами Киеву не одержать победу в конфликте. Россия достигнет цели, а на Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство, заключил Коморницкий.

В США заявили о больших потерях ВСУ из-за новой российской тактики

Как писал американский портал Military Watch Magazine, новая тактика Вооруженных сил России заключается в нанесении двойных ударов ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по военным целям. В материале отмечалось, что противовоздушная оборона Украины становится все более истощенной, что позволяет ракетным средствам России действовать эффективнее.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, за полгода контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тысяч человек. Украинская армия также лишилась 16 тысяч единиц различного вооружения.

Между тем военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов объяснял, что одной из причин рекордных потерь украинской армии стала тактика штурма исключительно личным составом, без поддержки авиации и танков. По словам эксперта, добиться в рамках контрнаступления Украине удалось немногого.

Главком ВСУ говорил о зашедшем в тупик конфликте

Главнокомандующий Валерий Залужный объяснил это отсутствием технологий. Залужный поделился, что некоторое время не мог понять, почему украинская армия не может добиться успеха. По его словам, «по всем подсчетам» украинские войска должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма». Вместо этого ВСУ застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией. Главком ВСУ резюмировал, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок.

Украинский президент Владимир Зеленский в то же время не согласился со словами Залужного. По его мнению, Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. По словам Зеленского, ключевой проблемой является контроль неба Российской армией. Решением ситуации он назвал поставку истребителей F-16.