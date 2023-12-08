«Новые чеченские боссы» ведут дела без оружия. В Британии рассказали о работе Danone при племяннике Кадырова

FT: новые чеченские боссы российского Danone отличаются профессионализмом

«Новые чеченские боссы» «Данон Россия» (российская «дочка» французской Danone) ведут дела «как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия». Так работу компании при племяннике Рамзана Кадырова Якубе Закриеве описала британская газета Financial Times (FT).

По информации издания, родственник главы Чеченской Республики в основном управляет заводами компании лишь номинально, прежнее руководство до сих пор участвует в большей части деятельности производителя молочных продуктов.

Уточняется, что обязанности гендиректора компании продолжает неофициально исполнять Чарли Каппетти, который занимал этот пост с 2017 года. Он и другие топ-менеджеры компании поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий.

По данным FT, Закриев несколько раз появлялся в офисе российской «дочки». Он ввел в совет директоров экс-заместителя министра сельского хозяйства Чечни Руслана Алисултанова и бизнесменов из Казани — Якова Хачаняна и Минтимера Мингазова.

Как отмечает издание, новые топ-менеджеры ведут дела «чрезвычайно дружелюбно», как профессиональные MBA. Danone при этом все еще рассчитывает продать российский бизнес: после прихода нового руководства у компании появились новые потенциальные покупатели, и фирма полагает, что еще может получить немного денег, если найдет подходящего покупателя, одобренного Кремлем.

Якуб Закриев. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Доли иностранцев в Danone передали во временное управление России

16 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о переходе иностранных долей в АО «Данон Россия» во временное управление Росимущества. Генеральным директором российской «дочки» французской Danone был назначен Якуб Закриев, заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики и племянник Рамзана Кадырова.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что Закриев имеет огромный опыт работы на самых ответственных должностях в Чечне. В частности, он был мэром Грозного и руководителем администрации главы и правительства республики.

В августе стало известно о решении переименовать российскую «дочку» французской Danone в «Эйч энд Эн». В сентябре она сменила название и начала использовать новый логотип, который появился на письме фирмы контрагентам. В нем используется англоязычная версия обновленного названия — Heаlth & Nutrition (H&N). Компания сохранила прежние корпоративные цвета Danone, белый и синий, а красную линию под прошлым названием заменили на зеленый листок над знаком «&». Пока неизвестно, зарегистрирован ли логотип в Роспатенте.

Передача контроля стала неожиданностью для западных владельцев, они заявили, что ведут расследование ситуации, и заверили, что обесценение активов не повлияет на капитал. Компания также заявила, что остается законным владельцем предприятий в России даже после того, как правительство страны взяло под контроль ее бизнес.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Danone объявляла о намерении уйти из России в 2022 году

В октябре 2022 года французская компания объявила о намерении уйти с российского рынка. Инвесторам предложили выкупить от 75 процентов бизнеса при условии возможности обратного выкупа актива. Из-за сложностей ухода с местного рынка компания была готова отказаться от использования глобальных брендов.

Позже стало известно, что компания решила локализовать международный бренд «Активиа» и переименовать его для российского рынка. При этом сообщалось, что изменения должны коснуться лишь названия бренда и дизайна упаковки. Рецептуру молочных продуктов не меняли — она будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, по той же технологии и на тех же производственных мощностях.

Пресс-служба российского отделения Danone уточняла, что локализация бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку отрасли, что окажет существенное влияние на развитие современных молочных продуктов в России.

Путин объяснил передачу иностранных активов во временное управление

Глава государства подчеркнул, что передачу во временное управление иностранных активов нельзя расценивать как отъем собственности. По его словам, Россия настроена дружелюбно к зарубежным компаниям, которые хотят продолжать работать в стране.

Предыдущие [решения] — не отъем собственности Владимир Путин президент России

Подобное заявление российский лидер сделал на фоне переживаний западных компаний, имеющих бизнес в России, о потере всех российских активов и инвестиций.

Тогда научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко (Фонд Карнеги признан в России иноагентом) заявила, что «западные активы в России больше не в безопасности». Она сочла, что, если Кремль «пойдет дальше», российская экономика может вернуться в 1990-е, когда происходило перераспределение активов в пользу «более благоприятных владельцев».