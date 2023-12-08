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16:55, 8 декабря 2023Экономика

«Новые чеченские боссы» ведут дела без оружия. В Британии рассказали о работе Danone при племяннике Кадырова

FT: новые чеченские боссы российского Danone отличаются профессионализмом

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

«Новые чеченские боссы» «Данон Россия» (российская «дочка» французской Danone) ведут дела «как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия». Так работу компании при племяннике Рамзана Кадырова Якубе Закриеве описала британская газета Financial Times (FT).

По информации издания, родственник главы Чеченской Республики в основном управляет заводами компании лишь номинально, прежнее руководство до сих пор участвует в большей части деятельности производителя молочных продуктов.

Уточняется, что обязанности гендиректора компании продолжает неофициально исполнять Чарли Каппетти, который занимал этот пост с 2017 года. Он и другие топ-менеджеры компании поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий.

По данным FT, Закриев несколько раз появлялся в офисе российской «дочки». Он ввел в совет директоров экс-заместителя министра сельского хозяйства Чечни Руслана Алисултанова и бизнесменов из Казани — Якова Хачаняна и Минтимера Мингазова.

Как отмечает издание, новые топ-менеджеры ведут дела «чрезвычайно дружелюбно», как профессиональные MBA. Danone при этом все еще рассчитывает продать российский бизнес: после прихода нового руководства у компании появились новые потенциальные покупатели, и фирма полагает, что еще может получить немного денег, если найдет подходящего покупателя, одобренного Кремлем.

Якуб Закриев

Якуб Закриев. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Доли иностранцев в Danone передали во временное управление России

16 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о переходе иностранных долей в АО «Данон Россия» во временное управление Росимущества. Генеральным директором российской «дочки» французской Danone был назначен Якуб Закриев, заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики и племянник Рамзана Кадырова.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что Закриев имеет огромный опыт работы на самых ответственных должностях в Чечне. В частности, он был мэром Грозного и руководителем администрации главы и правительства республики.

В августе стало известно о решении переименовать российскую «дочку» французской Danone в «Эйч энд Эн». В сентябре она сменила название и начала использовать новый логотип, который появился на письме фирмы контрагентам. В нем используется англоязычная версия обновленного названия — Heаlth & Nutrition (H&N). Компания сохранила прежние корпоративные цвета Danone, белый и синий, а красную линию под прошлым названием заменили на зеленый листок над знаком «&». Пока неизвестно, зарегистрирован ли логотип в Роспатенте.

Передача контроля стала неожиданностью для западных владельцев, они заявили, что ведут расследование ситуации, и заверили, что обесценение активов не повлияет на капитал. Компания также заявила, что остается законным владельцем предприятий в России даже после того, как правительство страны взяло под контроль ее бизнес.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Danone объявляла о намерении уйти из России в 2022 году

В октябре 2022 года французская компания объявила о намерении уйти с российского рынка. Инвесторам предложили выкупить от 75 процентов бизнеса при условии возможности обратного выкупа актива. Из-за сложностей ухода с местного рынка компания была готова отказаться от использования глобальных брендов.

Позже стало известно, что компания решила локализовать международный бренд «Активиа» и переименовать его для российского рынка. При этом сообщалось, что изменения должны коснуться лишь названия бренда и дизайна упаковки. Рецептуру молочных продуктов не меняли — она будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, по той же технологии и на тех же производственных мощностях.

Пресс-служба российского отделения Danone уточняла, что локализация бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку отрасли, что окажет существенное влияние на развитие современных молочных продуктов в России.

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17 февраля 2023

Путин объяснил передачу иностранных активов во временное управление

Глава государства подчеркнул, что передачу во временное управление иностранных активов нельзя расценивать как отъем собственности. По его словам, Россия настроена дружелюбно к зарубежным компаниям, которые хотят продолжать работать в стране.

Предыдущие [решения] — не отъем собственности

Владимир Путинпрезидент России

Подобное заявление российский лидер сделал на фоне переживаний западных компаний, имеющих бизнес в России, о потере всех российских активов и инвестиций.

Тогда научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко (Фонд Карнеги признан в России иноагентом) заявила, что «западные активы в России больше не в безопасности». Она сочла, что, если Кремль «пойдет дальше», российская экономика может вернуться в 1990-е, когда происходило перераспределение активов в пользу «более благоприятных владельцев».

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      Варвара Кошечкина
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