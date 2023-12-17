Война с Западом, вступление Финляндии в НАТО и создание нового военного округа. Что рассказал Путин после прямой линии?

Путин: Запад после развала СССР хотел подчинить Россию и использовать ее ресурсы

Президент России Владимир Путин после прямой линии дал эксклюзивное интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин». В беседе с репортером он ответил на ряд вопросов и высказался о возможной войне с Западом, вступлении Финляндии в НАТО и создании нового военного округа.

В первую очередь глава государства признался в своей наивности в нулевых годах, несмотря на то что к тому времени он уже почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке Советского Союза, был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета безопасности и председателем правительства.

У меня было наивное представление о том, что весь мир (...) понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации Владимир Путин президент России

Президент подчеркнул свою 100-процентную убежденность в том, что после распада Советского Союза на Западе считали, что нужно «доразвалить» и Россию, подчинить ее и использовать ресурсы.

Путин ответил на слова о возможной войне России с НАТО

Российский лидер назвал полной чушью утверждения президента США Джо Байдена о заинтересованности Москвы в возможной войне с НАТО.

«Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — заявил он. Кроме того, Путин окрестил Организацию Североатлантического договора задним двором США.

По его словам, вряд ли США с учетом перспектив мирового развития так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют, в нанесении стратегического поражения России. Путин также сомневается, что это в национальных интересах самих США.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент объяснил создание Ленинградского военного округа

Путин объяснил, что вступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.

У нас [с Финляндией] самые добрые, самые сердечные были отношения. (...) Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения Владимир Путин президент России

Ленинградский военный округ — оперативно-стратегическое территориальное объединение Вооруженных сил России, расформированное в 2010 году. Войска этого округа дислоцировались на территории Ленинградской и прилегающих к ней областей со штабом в Санкт-Петербурге.

Глава государства заявил о необходимости для Запада считаться с Россией

Путин заявил, что Западу будет необходимо искать точки соприкосновения с Россией. Российский лидер подчеркнул, что западным странам придется это делать, так как им нужно будет считаться с Москвой.

«Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться», — сказал он.

Глава государства также выразил мнение, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно создают проблемы, так как не хотят иметь такого конкурента.