В Кремле раскрыли отношение Путина к помилованию Ходорковского. Сожалеет ли президент о своем решении?

Песков: Путин вряд ли жалеет о помиловании Ходорковского в 2013 году

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл отношение главы государства Владимира Путина к помилованию бизнесмена Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов).

По словам пресс-секретаря президента, Путин помиловал Ходорковского, руководствуясь гуманистическими соображениями, и вряд ли жалеет о своем решении.

Я не думаю. Тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского, просьба. И действительно президент, исходя из человеческих, гуманных соображений, принял такое решение Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В то же время заверения бизнесмена в связи с поданным им прошением о помиловании «так и остались на бумаге», подчеркнул Песков, отметив, что это достаточно красноречиво характеризует «упомянутого гражданина».

Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

Ходорковского помиловали десять лет назад

Путин подписал указ о помиловании Ходорковского 20 декабря 2013 года. Бизнесмен провел в заключении десять лет по делам компании ЮКОС, впоследствии ликвидированной. Вскоре после этого он покинул Россию и получил вид на жительство в Швейцарии.

Впоследствии российский лидер рассказал, что Ходорковский сам обратился с просьбой о помиловании. В письме бизнесмен косвенно признал вину и попросил освободить его в связи с болезнью матери.

Он косвенно в письме ко мне признал свою вину и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела. И я пошел на это, помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой Владимир Путин президент России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Жизнь после помилования

В 2015 году Ходорковского обвинили в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство двух и более лиц. Бизнесмен свою причастность к этому отрицает.

Летом 2019 года в рамках третьего дела ЮКОСа началось расследование хищения акций компании во время приватизации и легализации похищенного имущества и денег, полученных от продажи. В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги постановил обязать Россию выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, оставив в силе решение арбитража от 18 июня 2014 года.

В мае 2022 года Министерство юстиции России внесло Ходорковского в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Отмечалось, что бизнесмена внесли в список за «осуществление политической деятельности», при этом иностранным источником была названа Украина.