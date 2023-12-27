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11:57, 27 декабря 2023Интернет и СМИ

Захарова прокомментировала голую вечеринку Ивлеевой

Мария Захарова заявила, что у участников голой вечеринки есть шанс исправиться

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала голую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой. В эфире радио Sputnik она заявила, что у ее участников есть шанс исправиться.

Захарова заявила, что последствия вечеринки Ивлеевой могут стать важным уроком для ее участников. «Для них это возможность, я думаю, проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано, и найти путь к тому, чтобы стать чуть лучше», — заявила она, призвав считать выпавшие звездам испытания лекарством.

Захарова объяснила, что звездам не нужно воспринимать последствия вечеринки как наказание. По ее словам, российское общество больше не хочет поддерживать тот образ жизни, который всегда транслировали артисты.

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Она также подчеркнула, что надеется на искренность звезд, которые приносят извинения за участие в мероприятии блогерши. По ее словам, для них это может стать реальным шансом на исправление.

После участия в голой вечеринке многие звезды столкнулись с ее неприятными последствиями. В частности, певца Филиппа Киркорова убрали из шоу «Маска» на НТВ и передаче «Голубой огонек» на канале «Россия 1». Также сообщалось об отмене концертов певицы Лолиты. Также сообщалось, что компания МТС исключила Ивлееву из числа амбассадоров.

Ранее за вечеринку извинилась сама Ивлеева. Она заявила, что сожалеет о попавших в сеть кадрах с мероприятия и пообещала отправить вырученные с мероприятия деньги на благотворительность. Позднее она записала еще одно обращение, в котором назвала свое поведение неприемлемым.

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