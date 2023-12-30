«Уничтожить комплекс стоимостью миллиард долларов» Полковник СБУ раскрыл цель российских ракетных ударов по Украине

Полковник СБУ Стариков: РФ ударила по западным вооружениям на авиабазах Украины

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков рассказал, что российские ракетные удары наносились по складам и западным вооружениям на авиабазах.

Офицер отметил, что основной задачей массированной атаки стала ликвидация украинских складов с оружием, еще одной целью является уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Кинжалы» и «Искандеры» направлены на подрыв особо важных объектов, а конкретно — средств ПВО, таких как Patriot. Поэтому ракета, которая стоит два миллиона долларов, может уничтожить комплекс стоимостью миллиард долларов. Тем более их у нас ограниченное количество Олег Стариков полковник СБУ в отставке

Стариков заявил, что ракеты ПВО не могут противостоять подобным ударам

Стариков отметил, что с помощью воздушной операции российские военные добились перегрузки системы ПВО, заставили выпускать дорогостоящие западные ракеты по своим целям.

Он также указал, что большая часть стратегических ударов пришлась по авиабазам, где расположены склады с вооружениями, переданными НАТО, противостоять подобной тактике системы ПВО не смогли.

Ракет ПВО ограниченное количество как у нас, так и на Западе. Их невозможно как макароны выпускать. Не хватит никаких денег и ресурсов для того, чтобы их выпускать Олег Стариков полковник СБУ в отставке

Атаки имели стратегическое значение для России

Россия нанесла удары по украинским предприятиям, где производились ракеты и беспилотники, для нее эта атака имеет стратегическое значение, сообщила британская газета Economist со ссылкой на источник в оборонной промышленности республики.

Источник в украинской оборонной промышленности предполагает, что Россия наносила преимущественно удары по оборонным объектам. Некоторые из них были связаны с производством ракет и дронов Economist

Собеседник издания подчеркнул, что атаки имели стратегической значение для России, поскольку уничтожение предприятий, выпускающих подобные вооружения, могут снизить потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине 29 декабря

29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Как заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу.

Москва запускала «все, кроме "Калибров"», в частности «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32, сообщил Игнат. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505, добавил он.

Спикер ВВС Украины уточнил, что республика не сбила ни одной ракеты X-22 с начала военного конфликта. По его словам, Россия применила уже более 300 таких снарядов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что в ночь на 29 декабря на военных и промышленных объектах Украины, а также на объектах критической инфраструктуры республики произошли взрывы.

Сообщается, что атаке подверглись Киев, Днепр, Харьков, Полтава, Винница, а также Хмельницкая, Одесская и Николаевская области.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские военные во время массированного удара поразили одно из мощнейших украинских предприятий.

