«Вам не повезло, янки». В Словакии обвинили США во лжи и отказались осудить Россию

Вице-спикер Блаха: Словакия не намерена осуждать Россию по просьбе США

Словакия — суверенное государство, а потому не намерена осуждать Россию по первому требованию США. Такой резкий ответ дал американскому послу вице-спикер парламента страны Любош Блаха.

По словам парламентария, США хотят, чтобы Словакия осудила использование Россией северокорейских ракет, однако не представили каких-либо доказательств тому. Он также обвинил Соединенные Штаты во лжи, напомнив, как они врали всему миру об оружии массового уничтожения в Ираке, чтобы оправдать вторжение в суверенную страну.

Блаха подчеркнул, что пока не будет конкретных доказательств, Словакия отказывается присоединяться к какой-либо из американских резолюций.

Мы суверенное государство. Вам не повезло, янки Любош Блаха вице-спикер парламента Словакии

Наконец, вице-спикер словацкого парламента призвал посла США привыкнуть к тому, что Словакия больше не является американской колонией.

Евросоюз пригрозил КНДР последствиями за предполагаемую поставку России ракет

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил, что тот, кто участвует в военных поставках России, должен почувствовать серьезные последствия. Вместе с тем дипломат не конкретизировал, о каких именно последствиях идет речь. По его словам, ЕС осуждает все страны, которые сотрудничают с Москвой в военной сфере.

В то же время пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолай заявил, что страна не увидела доказательств передачи России ракет КНДР и не подписала заявление об осуждении этого шага. Он добавил, что Венгрия солидарна с позицией главы МИД Словакии Юрая Бланара, указавшего, что Братислава не считает западные данные о передаче северокорейских вооружений состоятельными и достоверными.

В России обвинили США в тиражировании ложной информации

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Вашингтон распространяет заведомо ложную информацию, даже не удосужившись предупредить об этом своих прямых подопечных.

В начале января The Washington Post со ссылкой на чиновников в Белом доме писала, что Россия начала запускать по Украине баллистические ракеты, якобы предоставленные КНДР. По их утверждениям, Северная Корея якобы недавно предоставила РФ пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет.