Зампред СБ Медведев: разместив свои войска на Украине, Британия объявит войну РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Украину.

Политик предупредил, что отправка Британией официального воинского контингента на Украину будет означать объявление войны России.

Надеюсь, наши извечные враги, наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране Дмитрий Медведев заместитель председателя Совета безопасности России

Лондон анонсировал заключение исторического соглашения во время визита Сунака в Киев

Британский премьер прибыл в Киев вместе с министром обороны Грант Шаппс и заместителем начальника штаба обороны королевства Гвин Джекинсом. Британский премьер подписал с Владимиром Зеленским «историческое соглашение», касающееся сотрудничества двух государств в сфере безопасности.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак беседует с представителями общественности перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. Киев, Украина, 12 января 2024 года.. Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО и не исключает возможность продления после истечения десятилетнего срока.

В правительстве Великобритании утончили, что страны G7 договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, и Соединенное Королевство станет первой страной, заключившей соответствующее соглашение. Оно, в свою очередь, будет включать обмен разведданными, медицинскую и военную подготовку, а также другие меры сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса. Помимо этого, Лондон обязуется предоставлять быструю и систематическую помощь Киеву для защиты.

В преддверии встречи с президентом Зеленским Риши Сунак также подтвердил, что Великобритания предоставит Украине военную помощь на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024/25 годах пресс-служба правительства Великобритании

Медведев задумался о реакции на возможный обстрел делегации Британии в Киеве

В своем комментарии о визите Сунака в Киев Медведев порассуждал, какой была бы реакция общественности на Западе, если бы британская делегация во главе с премьером Соединенного Королевства попала под обстрел кассетными снарядами, подобный тому, под котором оказывались мирные жители Белгорода.

Территории граничащей с Харьковской областью Белгородской области подвергались ракетным ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конце 2023-го и начале 2024-го. Наиболее массированный обстрел украинской стороной был произведен по центральным районам Белгорода с применением ракет «Ольха» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. В результате более 100 человек пострадали, 25 человек спасти не удалось. В новогодние праздники обстрелы Белгорода продолжились.

30 декабря 2023. Последствия удара украинских войск по центру Белгорода. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В России упрекнули ЕС в «одноглазой» позиции по обстрелу Белгорода ВСУ

В ООН осудили атаку ВСУ, отметив, что подобные атаки нарушают международное гуманитарное право. А во Франции назвали ракетные удары украинской стороны по Белгороду законной обороной, соответствующей 51 статье Устава ООН.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам Украины Родион Мирошник обвинил ЕС в «одноглазой» позиции в конфликте между Москвой и Киевом. Посла возмутило оправдание представителя внешнеполитической службы Европейского союза Петера Стано, заявившего, что никакие данные, предоставляемые Россией по таким инцидентам, как в Белгороде, не заслуживают доверия.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее спланированным терактом. «Почему? Потому что под прикрытием двух ракет "Ольха" (…) они ударили из систем залпового огня (…), по центру города, где люди гуляют перед Новым годом», — объяснил российский лидер.