Концерты Максима Галкина и Руслана Белого отменяют за границей. Чем комики не угодили местным властям?

Концерты российских комиков Галкина и Белого отменили в Таиланде и Индонезии

Концерты известных комиков Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отменили в Таиланде и Индонезии. Причиной могли стать антироссийские высказывания, которые они озвучивали со сцены. Белый предположил, что с просьбой отменить его выступления к властям азиатских стран могли обратиться представители российского консульства.

Выступления Галкина отменили в Таиланде

Одно из выступлений Галкина должно было состояться в городе Паттайя 24 января в гостинице Royal Cliff. Второй концерт комика планировался на острове Пхукет в гостинице Royal Phuket City Hotel 25 января. Однако руководство обеих тайских гостиниц отказалось от проведения мероприятий.

В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены Источник в тайской развлекательной индустрии

Уточняется, что стоимость билетов на концерты Галкина в Таиланде составляла от 8,5 тысячи до 16 тысяч рублей.

Галкина ранее оштрафовали за антироссийские высказывания в Дубае

13 января стало известно, что власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) оштрафовали Галкина на 100 тысяч дирхам (примерно почти 2,4 миллиона рублей по текущему курсу) за политические высказывания на концертах и корпоративах в Дубае. Утверждалось, что комик негативно высказывался о России и ее гражданах. Кроме того, сообщалось, что на одном из выступлений он продолжил за зрителями фразу «Слава Украине».

Комик Максим Галкин Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Также за антироссийские высказывания на концертах в Дубае был оштрафован украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка. По данным СМИ, на своих выступлениях он «разжег межнациональный конфликт», за что, помимо штрафа, получил запрет на въезд в ОАЭ.

Белый связал отмену выступлений со своим статусом иноагента

Концерты Белого должны были состояться 7, 9 и 11 января в Таиланде и Индонезии, но в итоге их было решено не проводить. В письмах, разосланных тем, кто приобрел билеты, причина отмены выступлений не называлась.

Сам комик заявил, что российское консульство могло попросить местные власти отменить его концерты. Он также добавил, что до этого получил устную просьбу не выступать в этих странах.

«Судя по всему, по каким-то политическим мотивам, из-за того, что я иноагент, из-за того, что я своем творчестве (...) отражаю новостную повестку», — высказался Белый о возможных причинах отмены его выступлений в Таиланде и Индонезии.

Комик Руслан Белый Кадр: «Сергей Матросов. Стендап-комик» / YouTube

Галкина и Белого внесли в реестр иноагентов с разницей в год

Минюст России включил Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. По данным ведомства, артист занимается политической деятельностью, при этом получая финансирование с Украины. В мае 2023 года комик подал в суд иск с требованием снять с него статус иноагента, однако суд отказался удовлетворить его требование.

Белого признали иноагентом в сентябре 2023 года. Как заявили в Минюсте, комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Также утверждалось, что артист выступал против спецоперации на Украине и формировал негативный образ Российской армии.