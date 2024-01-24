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16:19, 24 января 2024Мир

В России спрогнозировали реакцию Запада на атаку на Ил-76

Сенатор Джабаров заявил, что на Западе «прикусят язык» на тему крушения Ил-76

Фото: Павел Колядин / ТАСС

На Западе начнут врать о причастных к атаке на самолет Ил-76 с 65 пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и тремя сопровождающими на борту, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Такую реакцию союзников Киева он спрогнозировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Наша сторона четко уведомляла украинскую, что везут пленных, которые будут обменены на российских военнопленных. Два самолета. Второй, как сказал [глава комитета Госдумы по обороне Андрей] Картаполов, удалось развернуть и увести из зоны возможного поражения. Проще простого же сбить транспортный самолет. С учетом небольшой скорости попасть в него можно и не промахнуться», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, Запад будет в замешательстве от произошедшего.

«Украина уже пошла в разнос, абсолютно не считаясь с тем, что это вызовет гневную реакцию не только в России, но и во многих странах. Я думаю, что даже союзники Киева сейчас прикусят язык и поменьше будут обсуждать эту тему. Ответить то нечем. Здесь все понятно», — добавил он.

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Ил-76 разбился в Белгородской области в среду, 24 января. На его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. По заявлению депутата Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

Министерство иностранных дел (МИД) России официально обвинило Украину в атаке на военный самолет Ил-76 под Белгородом и охарактеризовало произошедшее как акт безумного варварства.

Предварительно, обмен пленными между Россией и Украиной мог состояться по формуле 192 на 192. Еще один Ил-76 с 80 украинскими пленными после авиакатастрофы развернули над Белгородской областью после крушения первого самолета.

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