Лиз Трасс выбежала из кабинета во время разговора. Российский посол раскрыл особенности британской дипломатии
Бывшая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс нарушила протокол, выбежав из своего кабинета во время разговора с послом России Андреем Келиным после начала спецоперации (СВО) на Украине 24 февраля 2022 года. Об этой особенности британской дипломатии сам Келин рассказал в интервью «Би-би-си».
По его словам, глава Форин-офиса не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации. «Она лишь повторяет свои заявления, коротко и часто, и это все», — раскрыл дипломат.
Выслушав всего нескольких фраз, она вскочила с места и исчезла. Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела
Версия Трасс отличается от слов Келина. Она объяснила, что представителя России вызвали в МИД, чтобы заявить протест в связи с началом СВО. Когда Келин попытался разъяснить причины конфликта, она якобы «в резкой форме потребовала от него покинуть ее кабинет». Также она сказала, что сочла слова дипломата «дежурной российской пропагандой».
В дипломатии Трасс увидели американскую основу
Еще до начала СВО Келин рассказал, что заявления Трасс не свидетельствуют о желании искать какие-либо компромиссы.
Думать не хочется, судя по всему, хочется давить
Посол назвал такое поведение британского МИД привычной американской дипломатией. Тогда в МИД России заявили, что Лондон должен изменить тональность риторики в диалоге с Москвой для развития отношений стран.
Также Трасс оскандалилась, отказав России в суверенитете над собственными регионами. Во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым глава внешнеполитического ведомства обратился к британской коллеге с вопросом, признает ли она суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.
Великобритания никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями
В ситуацию пришлось вмешаться послу Великобритании в России Деборе Броннерт, которая объяснила начальнице, что Ростовская и Воронежская области действительно являются регионами России.
Карьера Трасс завершилась спустя шесть недель
Впоследствии Трасс оказалась в кресле премьер-министра Великобритании. На этом посту она провела всего 50 дней, после чего ушла в отставку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это назначение, сравнив его с магазином. «Если владельцы оформляют витрину именно таким способом, значит, они считают, что это лучшее, что у них есть на сегодняшний день среди ассортимента Иногда задаешься вопросом: неужели в странах с большим населением и длительными демократическими традициями нет людей, которые бы достойно, профессионально и умно представляли различные ветви власти?», — сказала Захарова.
Президент России Владимир Путин и вовсе раскритиковал Трасс из-за ее слов о возможности применения ядерного оружия.
Девушка немножко не в себе, как можно говорить такие вещи публично
Путин напомнил, что Трасс в разговоре с журналистами прямо сказала, что Великобритания — ядерная держава, а в ее обязанности входит возможное применение ядерного оружия, и она сделает это.