В Авдеевке подняли российский флаг. Танки ВСУ покидают город, пехота несет большие потери

«Страна»: танки BСУ со следами повреждений покидают Авдеевку

Бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала покидать Авдеевку. Об этом сообщила «Страна».

Издание опубликовало в своем Telegram-канале кадры с видеорегистратора автомобиля, на которых видно, как два танка Т-72 едут по направлению из города. На обоих — следы повреждений. Одна бронемашина горит, на другой погнут противодроновый барьер.

В Авдеевке установили российский флаг

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. В этом отличились военные из подразделения «Черные барсы» 55-й бригады из Тувы. Стяг поднят на месте братской могилы советских воинов в городском парке. Уточнялось, что установка флага означает приближение северной группировки российской армии вплотную к укрепрайону ВСУ «Химик», расположенному среди многоэтажек.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский признал, что военные продолжают сдавать позиции в Авдеевке. «С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром (…), в случае необходимости они отходят на новые позиции», — сообщил генерал. По его словам, несколько солдат были взяты в плен. Тарнавский пообещал добиваться их освобождения, подчеркнув, что главный приоритет командования — сохранение жизни украинских военных.

В свою очередь старший лейтенант ВСУ, командир одной из рот 3-й штурмовой бригады ВСУ «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), попавший в плен в Авдеевке, рассказал, что его подразделение лишилось половины личного состава. При этом роте были приданы канадские наемники, они уцелели. Пленный также рассказал, что, помимо него, в роте всего четыре офицера — трое на должности командиров взвода и замполит. «Просто взяли людей и сборной солянкой направили [в Авдеевку]», — заявил он. На вопрос о местонахождении командира батальона ротный усмехнулся и рассказал, что тот сидит в Покровске за 20 километров от линии фронта и на передовую «конечно же не выезжает».

Авдеевку сочли стратегически важным объектом

В пятницу, 16 февраля, Тарнавский объявил, что украинские военные отступают с укрепрайона «Зенит» к югу от населенного пункта. По мнению генерала, тактически занятие позиций укрепрайона не дает Российской армии стратегического преимущества и не изменит ситуацию в Авдеевке. «Сейчас идет перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях», — сказал военный.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Авдеевка имеет оперативную важность для Киева. По его мнению, после отхода из города украинская армия потеряет контроль над районом вокруг Донецка и даст российским войскам возможность «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большей части фронта».

Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ВСУ могут обосновать отступление из Авдеевки необходимостью выровнять линию фронта. «[Главком ВСУ] Сырский может сказать, что здесь есть военная целесообразность, что нужно создавать линию обороны. Наша же задача — не дать ВСУ закрепиться на этих позициях», — заключил он.