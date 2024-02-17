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02:32, 17 февраля 2024Бывший СССР

В Авдеевке подняли российский флаг. Танки ВСУ покидают город, пехота несет большие потери

«Страна»: танки BСУ со следами повреждений покидают Авдеевку

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала покидать Авдеевку. Об этом сообщила «Страна».

Издание опубликовало в своем Telegram-канале кадры с видеорегистратора автомобиля, на которых видно, как два танка Т-72 едут по направлению из города. На обоих — следы повреждений. Одна бронемашина горит, на другой погнут противодроновый барьер.

В Авдеевке установили российский флаг

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. В этом отличились военные из подразделения «Черные барсы» 55-й бригады из Тувы. Стяг поднят на месте братской могилы советских воинов в городском парке. Уточнялось, что установка флага означает приближение северной группировки российской армии вплотную к укрепрайону ВСУ «Химик», расположенному среди многоэтажек.

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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский признал, что военные продолжают сдавать позиции в Авдеевке. «С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром (…), в случае необходимости они отходят на новые позиции», — сообщил генерал. По его словам, несколько солдат были взяты в плен. Тарнавский пообещал добиваться их освобождения, подчеркнув, что главный приоритет командования — сохранение жизни украинских военных.

В свою очередь старший лейтенант ВСУ, командир одной из рот 3-й штурмовой бригады ВСУ «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), попавший в плен в Авдеевке, рассказал, что его подразделение лишилось половины личного состава. При этом роте были приданы канадские наемники, они уцелели. Пленный также рассказал, что, помимо него, в роте всего четыре офицера — трое на должности командиров взвода и замполит. «Просто взяли людей и сборной солянкой направили [в Авдеевку]», — заявил он. На вопрос о местонахождении командира батальона ротный усмехнулся и рассказал, что тот сидит в Покровске за 20 километров от линии фронта и на передовую «конечно же не выезжает».

Авдеевку сочли стратегически важным объектом

В пятницу, 16 февраля, Тарнавский объявил, что украинские военные отступают с укрепрайона «Зенит» к югу от населенного пункта. По мнению генерала, тактически занятие позиций укрепрайона не дает Российской армии стратегического преимущества и не изменит ситуацию в Авдеевке. «Сейчас идет перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях», — сказал военный.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Авдеевка имеет оперативную важность для Киева. По его мнению, после отхода из города украинская армия потеряет контроль над районом вокруг Донецка и даст российским войскам возможность «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большей части фронта».

Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ВСУ могут обосновать отступление из Авдеевки необходимостью выровнять линию фронта. «[Главком ВСУ] Сырский может сказать, что здесь есть военная целесообразность, что нужно создавать линию обороны. Наша же задача — не дать ВСУ закрепиться на этих позициях», — заключил он.

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      Марина Совина
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