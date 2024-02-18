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13:01, 18 февраля 2024Россия

«Это вопрос жизни и смерти». Путин объяснил значение ситуации вокруг Украины для России

Путин заявил, что конфликт на Украине является для РФ вопросом жизни и смерти
СюжетИнтервью Путина Такеру Карлсону

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал историческую часть своего недавнего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава государства объяснил ажиотаж вокруг их беседы, высказался о роли норманской теории в истории государственности и объяснил, какое значением имеет для России ситуация вокруг Украины.

По словам российского лидера, если Запад смотрит на происходящее на Украине как на возможность улучшить свое тактическое положение, то для Москвы — «это судьба, это вопрос жизни и смерти».

«Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью Карлсону] слушать, поняли это», — добавил Путин.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент объяснил назначение исторической части в интервью Карлсону

Российский лидер отметил, что историческая часть была призвана помочь Западу понять ход мыслей россиян.

Президент подчеркнул, что история США насчитывает 300 с небольшим лет, а в интервью он говорил о событиях, происходивших с 862 года. Путин предположил, что по этой причине американцам было непросто его понять.

Но все-таки я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны — все, что происходит на украинском направлении

Владимир Путинпрезидент России

Путин оценил роль норманской теории в истории государственности России

Президент указал, что история России и истоков российской государственности гораздо глубже, чем норманская теория, являющаяся лишь одной из версий.

«Если даже придерживаться норманской теории, если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород тоже существовал как минимум, имел возможность его пригласить. Поэтому на самом деле корни российской государственности они, конечно, гораздо глубже», — объяснил президент свои слова, данные в ходе интервью Карлсону.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Вместе с тем Путин напомнил, что великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов придерживался другой точки зрения и был ярым критиком норманской теории. Политик отметил, что, скорее всего, Ломоносов был прав в том, что «государственность российская зарождалась раньше или зародилась раньше».

Российский лидер объяснил ажиотаж вокруг его интервью Карлсону

По словам Путина, большой интерес к интервью связан с желанием людей узнать правду.

Честно говоря, не знаю, точного ответа у меня нет. Но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду

Владимир Путинпрезидент России

Интервью Путина и Карлсона было опубликовано в X (бывшая Twitter) ночью 9 февраля. Оно было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в социальной сети X. Беседа продлилась 2 часа 7 минут и 18 секунд. Первый вопрос американского журналиста был о возможном ударе США по России.

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За несколько часов запись с видео набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.

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      Варвара Кошечкина
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