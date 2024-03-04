В России высказались о последствиях утечки разговора немецких офицеров

Депутат Чепа связал разговор офицеров ФРГ с безопасностью западных стран

Опубликованная запись разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту подчеркивает политику двойных стандартов Запада, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О последствиях утечки депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы слышим разные заявления от многих политических деятелей, которые говорят одно, а поступают совершенно иначе. [Канцлер ФРГ Олаф] Шольц, хотя пытается оправдываться, но мы понимаем, что высший военный состав не может обсуждать такие вещи без определенного политического решения. Поэтому, конечно, это накладывает ответственность на действия руководства Германии», — высказался Чепа.

Естественно, руководители других стран нервничают по этому поводу, потому что это грозит безопасности и их стран Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Она отметила, что запись ей передали некие «товарищи в погонах».

Министерство обороны Германии отказалось комментировать сообщения о планах страны атаковать Крымский мост.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал оперативно предоставить объяснения ситуации. Немецкий политик назвал произошедшее очень серьезной проблемой.