Генерал ФСБ Михайлов: глава ГУР Украины остается законной целью для России

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) остается законной целью для России, заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Если он попадет в оптический прицел, то ему придет конец. Специально посылать кого-то на Украину из-за этого не будут, чтобы не рисковать жизнями солдат и офицеров», — сказал Михайлов. По его словам, «под Богом ходит» и российская оппозиция на Украине.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников ответил на вопрос, почему глава украинской разведки и его коллеги все еще живы.

Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершают преступления против России

Александр Бортников директор ФСБ

По заверению руководителя спецслужбы, «все впереди».

Буданов обучался на секретной базе ЦРУ у границы с Россией

В 2014 году ЦРУ создало вдоль российско-украинской границы сеть шпионских баз с 12 секретными объектами. Это в феврале узнала газета The New York Times. В результате Киев стал для США центром сбора разведывательной информации. В частности, на этих базах готовили элитный украинский спецназ под названием «Отряд 2245», он захватывал российские дроны и средства связи, чтобы специалисты ЦРУ могли провести их реверс-инжиниринг и взломать системы шифрования Москвы. Одним из выпускников стал нынешний глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

Также выяснилось, что Буданов во время нахождения в «Отряде 2245» участвовал в высадке в Крыму, но столкнулся с подразделением российского спецназа и был вынужден отступить. Также нынешний глава ГУР Украины был отправлен для лечения в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в США после ранения в ходе действий в Донбассе.

Представитель ГУР Андрей Юсов поведал, что на Буданова было совершено более десяти попыток покушения. При этом такое количество покушений было совершено за последние десять лет.

Буданов и Зеленский сошлись во взглядах на тактику борьбы с Россией

21 февраля социологи Киевского международного института социологии провели опросы общественного мнения среди населения относительно наиболее значимых политических деятелей. Выяснилось, что президент Украины Владимир Зеленский растерял свою популярность, тогда как экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов возглавили рейтинг.

При этом Буданов остался в окружении Зеленского единственным генералом, к которому у Зеленского нет претензий. Военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что именно глава ГУР отвечает за попытки совершения терактов на территории России, а украинский лидер желает придерживаться такой тактики.