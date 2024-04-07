От 18 до 60 лет. На Украине заявили, что власти хотят включить в реестр военнообязанных не только мужчин, но и женщин

«Страна.ua»: на Украине включат в реестр военнообязанных женщин от 18 до 60 лет

Власти Украины хотят включить в реестр военнообязанных не только мужчин, но и женщин. Об этом заявило издание «Страна.ua», исходя из текста указа, подписанного президентом республики Владимиром Зеленским.

Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет Страна.ua

Издание отмечает, что в законе об электронном реестре военнообязанных есть норма о том, что органы власти подают туда сведения обо всех гражданах Украины указанного возраста, без уточнений, что это именно мужчины. Таким образом журналисты сделали вывод, что в реестр попадут и женщины.

Зеленский подписал закон о создании реестра военнообязанных 2 апреля. Туда будут вноситься данные призывников, военнообязанных и резервистов. Кроме того, в реестре будут находиться данные о выезде подлежащих учету лиц за границу и информация о наличии у них судимостей.

В апреле Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации в ВСУ

В этот же день украинский лидер подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) до 25 лет.

Документ вносит поправки в закон «О воинской обязанности». Ранее предельный возраст мобилизации на Украине составлял 27 лет.

Государственная служба статистики Украины насчитала почти 500 тысяч новых призывников после решения Зеленского о снижении мобилизационного возраста. Однако в ведомстве отметили, что последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году.

Также в республике отменили категорию ограниченно годных к службе. Согласно закону, военнообязанным указанной категории необходимо в течение девяти месяцев явиться в территориальный центр комплектации и пройти медицинское освидетельствование. Медицинская комиссия военкомата присвоит призывнику одну из двух категорий — «годен» или «негоден».

Верховная Рада приняла непопулярные в обществе законы в мае прошлого года, однако Зеленский подписал их только в начале апреля.

5 апреля Кабинет министров Украины предложил наказывать лишением свободы за отказ от медосмотра в ТЦК. Поправки в Уголовный кодекс идут в дополнение к законопроекту об ужесточении мобилизации.

Кроме того, Кабмин хочет повысить штраф за неявку в военкомат до 204 тысяч гривен (более 486 тысяч рублей). Кроме того, подозреваемых в уклонении хотят разрешить задерживать на период от трех часов до трех суток.

На Украине опасаются ужесточения мобилизации из-за подписанных Зеленским законов

Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко заявила об ужесточении мобилизации из-за «военных законов», подписанных президентом.

На мой взгляд, этими законами власти уже решают многие вопросы, которые правительство протягивает в законопроекте о мобилизации. По сути, теперь урегулировано уменьшение призывного возраста, создание электронных кабинетов и другие нововведения, на которых настаивает правительство Ирина Геращенко депутат Верховной Рады

Геращенко также прокомментировала закон о социальных гарантиях военнослужащим. По ее словам, при голосовании за него в Верховной Раде в последний момент были внесены правки о ликвидации статуса ограниченно пригодного к службе и повторной медкомиссии для тех, кому была присвоена эта категория.

Первую версию законопроекта об ужесточении мобилизации правительство Украины представило в конце декабря прошлого года. Позже инициативу неоднократно критиковали за слишком жесткие нормы. В феврале к ней предложили 4195 правок.

Депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков назвал диверсией законопроект об ужесточении мобилизации. Он подчеркнул, что инициативу еще не утвердили, а он уже навредил стране и в международном, и в финансовом плане.

В законопроект о мобилизации вернули ряд ограничений для уклонистов

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности вернул в законопроект о мобилизации предложение ограничить консульские услуги украинцам, не предоставившим военно-учетные документы. Об этом сообщила депутат Ирина Фриз в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Комитет вернул ограничения по предоставлению консульских услуг гражданам Украины за границей без наличия военно-учетных документов Ирина Фриз депутат Верховной Рады

Кроме того, планируется вновь рассмотреть вопросы блокирования счетов, запрета на управление автомобилем и выезда за рубеж для уклонистов. Эти нормы также были исключены из законопроекта после широкого общественного резонанса.

При этом смягчение положения об электронном кабинете призывника останется без изменений, добавила Фриз. Сейчас в проекте предлагается сделать пользование кабинетом правом призывника, а не обязанностью, как было ранее.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о смягчении мобилизации в стране. По его словам, смягчение мобилизации связано с проведенным в войсках аудитом нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и ротацией подразделений на фронте.

6 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что на Украине от депутатов Верховной Рады требуют в ближайшие дни принять законопроект о мобилизации. По мнению политика, четырех месяцев для рассмотрения законопроекта достаточно, депутаты «уже переборщили» с его обсуждением.

До этого, 3 апреля, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук уточнил, что законопроект будет рассмотрен Радой уже на ближайшем заседании.