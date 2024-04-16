Госдеп назвал условия отказа от контрмер и соблюдения ДСНВ. Что США требуют от России в сфере контроля за вооружениями?
Госдепартамент США обнародовал доклад о соблюдении странами соглашений по контролю над вооружениями, в котором назвал условия отказа от контрмер, принятых по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений. В ведомстве подчеркнули, что это произойдет, если Россия вернется к соблюдению всех своих обязательства в рамках ДСНВ.
США заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению ДСНВ, если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора. США не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения
В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Вашингтон продолжает заблаговременно уведомлять Москву о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет, запущенных с подводных лодок.
Посол России призвал США задуматься о последствиях их действий против России
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США задуматься над последствиями собственных действий против России. Таким образом он прокомментировал доклад Госдепартамента о реализации соглашений по контролю за вооружениями.
Он подчеркнул, что попытки обвинить Москву в «нелегитимном нарушении ДСНВ» не возымеют никакого эффекта.
Вместо того чтобы плодить бесполезные труды, местным чиновникам следует посмотреть на себя в зеркало и ответить на вопрос: делает ли более безопасным мир их слепое желание «наказать» Россию за отстаивание законных интересов? Ответ, как представляется, лежит на поверхности
Дипломат заявил, что Соединенные Штаты разрушили десятилетиями выстраивавшуюся архитектуру контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, столпами которой были Договоры по ПРО, РСМД, открытому небу.
США выражали готовность к переговорам с Россией по контролю над вооружениями без условий
В марте 2024 года постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности к переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями без предварительных условий. США готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий. По ее словам, Москве и Пекину нужно лишь ответить согласием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ напомнил, что Владимир Путин ранее уже говорил о возможности обсуждения всего комплекса мер безопасности в текущих условиях.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал Россию и США вернуться к переговорам по исполнению ДСНВ. Он подчеркнул необходимость сокращения количества ядерного вооружения.
Возглавить этот процесс сокращения должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов — Соединенные Штаты и Российская Федерация, которые должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью исполнить ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет ему на смену
26 марта в Конгресс США внесли резолюцию, авторы которой раскритиковали решение России выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и призвали Москву вернуться к участию в соглашении.
Американские законодатели предложили возобновить инспекции на местах, предоставление предусмотренных договором уведомлений и данных, а также проведение заседаний Двусторонней консультативной комиссии.
Что известно о приостановке участия России в СНВ-3?
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предполагало сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.
31 января 2023 года США обвинили Россию в нарушении СНВ-3. Вашингтон утверждал, что Москва не допустила американских инспекторов на российские ядерные объекты. Однако до этого российские специалисты не смогли получить транзитные визы для осуществления процедуры контроля на объектах в Соединенных Штатах.
21 февраля 2023 года Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в договоре из-за враждебного курса Соединенных Штатов и участия западных стран в конфликте на Украине.
МИД России указывал, что Москва готова возобновить диалог по ДСНВ только в том случае, если США откажутся от враждебного курса и желания нанести России стратегическое поражение.