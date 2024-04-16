Госдеп назвал условия отказа от контрмер и соблюдения ДСНВ. Что США требуют от России в сфере контроля за вооружениями?

Госдеп: США откажутся от контрмер, если Россия вернется к соблюдению ДСНВ

Госдепартамент США обнародовал доклад о соблюдении странами соглашений по контролю над вооружениями, в котором назвал условия отказа от контрмер, принятых по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений. В ведомстве подчеркнули, что это произойдет, если Россия вернется к соблюдению всех своих обязательства в рамках ДСНВ.

США заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению ДСНВ, если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора. США не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения доклад Госдепартамента США

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Вашингтон продолжает заблаговременно уведомлять Москву о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет, запущенных с подводных лодок.

Посол России призвал США задуматься о последствиях их действий против России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США задуматься над последствиями собственных действий против России. Таким образом он прокомментировал доклад Госдепартамента о реализации соглашений по контролю за вооружениями.

Он подчеркнул, что попытки обвинить Москву в «нелегитимном нарушении ДСНВ» не возымеют никакого эффекта.

Вместо того чтобы плодить бесполезные труды, местным чиновникам следует посмотреть на себя в зеркало и ответить на вопрос: делает ли более безопасным мир их слепое желание «наказать» Россию за отстаивание законных интересов? Ответ, как представляется, лежит на поверхности Анатолий Антонов посол России в США

Дипломат заявил, что Соединенные Штаты разрушили десятилетиями выстраивавшуюся архитектуру контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, столпами которой были Договоры по ПРО, РСМД, открытому небу.

США выражали готовность к переговорам с Россией по контролю над вооружениями без условий

В марте 2024 года постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности к переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями без предварительных условий. США готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий. По ее словам, Москве и Пекину нужно лишь ответить согласием.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ напомнил, что Владимир Путин ранее уже говорил о возможности обсуждения всего комплекса мер безопасности в текущих условиях.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал Россию и США вернуться к переговорам по исполнению ДСНВ. Он подчеркнул необходимость сокращения количества ядерного вооружения.

Возглавить этот процесс сокращения должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов — Соединенные Штаты и Российская Федерация, которые должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью исполнить ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет ему на смену Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

26 марта в Конгресс США внесли резолюцию, авторы которой раскритиковали решение России выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и призвали Москву вернуться к участию в соглашении.

Американские законодатели предложили возобновить инспекции на местах, предоставление предусмотренных договором уведомлений и данных, а также проведение заседаний Двусторонней консультативной комиссии.

Что известно о приостановке участия России в СНВ-3?

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предполагало сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

31 января 2023 года США обвинили Россию в нарушении СНВ-3. Вашингтон утверждал, что Москва не допустила американских инспекторов на российские ядерные объекты. Однако до этого российские специалисты не смогли получить транзитные визы для осуществления процедуры контроля на объектах в Соединенных Штатах.

21 февраля 2023 года Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в договоре из-за враждебного курса Соединенных Штатов и участия западных стран в конфликте на Украине.

МИД России указывал, что Москва готова возобновить диалог по ДСНВ только в том случае, если США откажутся от враждебного курса и желания нанести России стратегическое поражение.