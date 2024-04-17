Медведев увидел за митингами в Грузии «хорошо знакомую голливудскую руку»

Медведев заявил, что за митингами в Грузии видна голливудская рука

За митингами против законопроекта об иноагентах в Грузии «видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Он обратил внимание на то, что дискуссии вокруг инициативы переросли в уличные беспорядки в Тбилиси и драку в грузинском парламенте. «Тот, кто назовет подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало», — написал политик, подчеркнув, что в законе «О прозрачности иностранного влияния» протестующим не нравится то, что это «российская идея», а не западная инициатива.

Медведвев также напомнил, что принятие в Киргизии закона, обязывающего некоммерческие организации с иностранным финансированием регистрироваться в специальном реестре, вызвало критику со стороны стран Запада. «За всем этим — высокомерие и бессильная злоба тех, кому все чаще дают прямой отпор и не желают подчиняться. Советам с подобострастием не внимают. Вмешательство — пресекают», — считает зампред Совбеза.

Закон об иноагентах в Грузии приняли в первом чтении в марте 2023 года, что вызвало протесты, в результате которых задержали 60 человек. 10 марта парламент страны отозвал документ, который поддержал только один депутат. В начале апреля 2024 года секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сообщил о возврате властей к рассмотрению инициативы, подчеркнув, что аналогичные законы действуют в США, Израиле и Австралии. Это привело к новым протестам в Тбилиси.