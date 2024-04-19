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10:30, 19 апреля 2024Мир

Назван возможный ответ Ирана на атаку Израиля

Политолог Тарасов: Иран будет воздерживаться от ответа на атаку Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Иран будет воздерживаться от ответа на ракетную атаку Израиля, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможной реакции Тегерана.

Это провокационные действия, но Иран не пойдет на эти провокации. Будут громкие заявления, будут еще какие-то действия, скорее всего, со стороны каких-то прокси групп. Такой атаки не будет, Иран будет воздерживаться, он не заинтересован в войне

Станислав Тарасовполитолог

По мнению политолога, США будут всеми способами сдерживать обострение ситуации на Ближнем Востоке.

«Иран [недавно] продемонстрировал свою решительность отстаивать свои интересы. Он впервые в истории нанес со своей территории удар по Израилю и пробил его ПВО. У него есть другие средства ведения войны. Все находится в перманентно-придавленном состоянии, сейчас идет осмысление ситуации. Израиль находится в более тяжелом положении, потому что шесть месяцев войны с ХАМАС не дали ему результатов. Он окружен со всех сторон — Рафах, палестинское урегулирование, хуситы и плюс еще иранская проблема. Нужно принимать какие-то решения. Но до выборов в США никаких кардинальных перемен в регионе не произойдет», — добавил он.

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В ночь на 19 апреля Израиль атаковал один из объектов в Иране. Удар был нанесен по военной авиабазе недалеко от города Исфахан в центральной части страны. Официально еврейское государство не комментировало случившееся. Как пишет The Jerusalem Post (JP), страна официально не будет брать на себя ответственность за удар.

Иранская сторона сообщила, что не зафиксировала никаких разрушений. Удар не нанес никакого ущерба.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля около 300 беспилотников и ракет. Тегеран впервые атаковал еврейское государство со своей территории. Также запуски снарядов происходили из соседних стран, союзных Ирану. Израиль сообщил, что повреждения были незначительными, поскольку большую часть дронов и ракет удалось сбить с помощью западных союзников.

Тегеран назвал эти действия ответом на удар по своей дипломатической миссии. 1 апреля Израиль атаковал здание рядом с посольством Ирана в сирийском Дамаске. Иранское консульство при атаке было разрушено. Официально Израиль не сообщал о своей причастности к случившемуся.

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