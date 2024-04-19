Медведев допустил, что Запад решил ликвидировать Зеленского. Подозреваемого в покушении на него задержали в Польше

Медведев после новостей из Польши допустил, что Запад ликвидирует Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что на Западе могли принять решение о ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом он прокомментировал сообщение о задержании в Польше подозреваемого в покушении на украинского лидера.

Политик назвал действительно серьезными данные о покушении на Зеленского в Польше. По мнению Медведева, у украинского президента есть «основания всполошиться не на шутку».

Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Свой пост Медведев сопроводил картинкой, на которой изображен вдыхающий белый порошок через свернутую купюру Зеленский в снайперском прицеле.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В Польше задержали подозреваемого в покушении на Зеленского

Накануне, 18 апреля, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Польше подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского. По данным украинской спецслужбы, задержанный является польским гражданином, он якобы планировать собрать и передать России информацию о безопасности международного аэропорта Жешув-Ясенка в Подкарпатском воеводстве. Данные могли помочь в планировании покушения на украинского лидера во время посещения им Польши.

Мужчину арестовали и предъявили обвинение в согласии работать в пользу иностранной спецслужбы. Поляку грозит до восьми лет тюремного заключения. Известно, что следственные действия продолжаются.

Ранее Зеленский заявлял, что пережил несколько покушений

Спустя несколько месяцев с начала специальной военной операции (СВО) экс-депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что Зеленский усилил личную охрану, поскольку опасается ликвидации со стороны спецслужб государств-союзников, считающих, что конфликт пора заканчивать. По его словам, украинский лидер якобы боится «не ударов русских ракет, а покушения украинских военных».

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В свою очередь, Зеленский ранее уже заявлял, что пережил минимум пять-шесть покушений с 24 февраля 2022 года. По признанию президента Украины, первое покушение вызвало панику подобно первой вспышке COVID-19, однако последующие уже не возымели подобного эффекта. «Теперь я просто делюсь с вами подробностями того, что еще одна группа приехала в Украину, чтобы [попытаться] это сделать», — отметил он.

Зеленский также рассказал, что британские и американские официальные лица предложили ему тайно покинуть столицу, однако он отказался и ответил, что ему требуются боеприпасы, а не эвакуация.

При этом ранее украинский лидер, напротив, призывал не верить заявлениям о десятках попыток покушения на его жизнь.

Не верьте, когда они говорят, что были десятки попыток и так далее. Я не знаю, может быть, специальным службам известно больше Владимир Зеленский президент Украины

Тем временем в США усомнились в шансах Зеленского выжить до конца срока полномочий президента Украины. Советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор пояснил, что украинский лидер оскорбил и разозлил многих граждан, а также повел народ по пути тотальной катастрофы. Несмотря на то что Зеленский якобы находится «на краю», Макгрегор выразил уверенность, что у него много путей отхода.