Муж Елены Блиновской покинул свою воинскую часть в ДНР и пропал. Никто не знает, где он

Муж арестованной Блиновской покинул воинскую часть в Донецке и пропал

Муж блогерши и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской, заключенной под стражу, покинул свою воинскую часть в Донецке. Известно, что он находился в составе Донецкого корпуса и участвовал в работе со снабжением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В части, где Блиновский проходил службу, сообщили, что его там больше нет. Местоположение мужчины на данный момент никому не известно.

Предприниматель заключил контракт с Минобороны и служил под позывным Брикс

По информации СМИ, Блиновский служил в воинской части в Донецкой народной республике (ДНР) с апреля-марта 2024 года. Журналисты считали, что таким образом предприниматель хотел спасти бизнес от банкротства, а также улучшить профессиональную репутацию.

Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

На службе ему дали позывной Брикс. В Москву он планировал приезжать по расписанию, чтобы знакомиться с материалами уголовного дела, возбужденного в отношении него и его жены — их обоих обвиняют в неуплате налогов.

Законность нахождения Блиновского на СВО решили проверить

В конце прошлого месяца силовики начали проверку законности заключения контракта Алексеем Блиновским с российским Минобороны. Выяснялись обстоятельства его службы в подразделении.

Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

Тогда же муж блогера-миллионника попросил помощи у председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. «Я хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю Следственного комитета по городу Москве приостановить действия, направленные на расторжение моего контракта, которые являются незаконными», — попросил Блиновский на видео.

Он пояснил, что соблюдает все запреты, наложенные на него в рамках уголовного дела. Однако, по его словам, ни следователь, ни суд не предупреждали его о запрете на подписание контракта об участии в спецоперации. Предприниматель подчеркнул, что не собирался использовать контракт для уклонения от исполнения обязательств, и заверил, что его навыки и умения важны для спасения жизней российских бойцов.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по делу о неуплате налогов. Изначально блогершу поместили под домашний арест, но после того, как она нарушила условия заключения, суд поместил ее в СИЗО. Там она находится с конца января. 24 апреля Мосгорсуд продлил ее арест на три месяца — блогерша останется в СИЗО до 26 июля.

По последним данным, налоговый долг «королевы марафонов» превысил 1,4 миллиарда рублей. Как сообщил Shot, из-за пени долг растет со скоростью полмиллиона рублей в день.