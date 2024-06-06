Год назад была разрушена Каховская ГЭС. Прорыв дамбы привел к десяткам жертв и экологической катастрофе

РИА показало кадры удара ВС Украины по Каховской ГЭС из HIMARS

Ровно год назад, 6 июня 2023 года, в Херсонской области в результате обстрелов была разрушена Каховская гидроэлектростанция. Прорыв дамбы ГЭС привел к десяткам жертв, экологической катастрофе и ущербу, который оценивается в суммы до сотен миллиардов рублей.

Спустя год после разрушения станции РИА Новости опубликовало видео удара по ГЭС. Атака была осуществлена Вооруженными силами Украины, предположительно, из американской ракетной системы HIMARS.

ВСУ регулярно обстреливали станцию и до ее разрушения

На опубликованном в четверг видео, как утверждает РИА Новости, запечатлен удар по ГЭС еще до ее разрушения. Видны два взрыва — первый, более мощный, оставляет после себя высокий огненный столб.

Указывается, что в тот момент дамба Каховской ГЭС уцелела. По словам бойцов российской группировки войск «Днепр», охранявших Каковскую ГЭС год назад, ВСУ регулярно обстреливали объект из минометов, артиллерии и HIMARS.

В регионе в годовщину разрушения ГЭС заявили о доказанной вине Киева

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее 6 июня, в годовщину разрушения гидроэлектростанции, заявил, что вина Украины в атаках на нее доказана. «Имеющихся фактов и свидетельств было вполне достаточно с самого начала катастрофы», — подчеркнул глава региона.

Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС 6 июня произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Затоплено около 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах в Херсонской области. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе.. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Также в регионе сообщили, что спустя год после катастрофы в Херсонской области в пунктах временного размещения (ПВР) все еще остаются несколько сотен человек, чьи дома оказались в зоне затопления.

Замгубернатора региона Татьяна Кузьмич рассказала, что они ходят из временного жилья на работу, а их дети — в школы. При этом у некоторых из них по-прежнему нет документов. Наибольший процент находящихся в ПВР составляют жители Скадовского муниципального округа — там в пунктах остаются 188 человек.

А глава Новокаховского округа Виталий Гура в годовщину заявил, что дамба ГЭС будет восстановлена, поскольку от нее зависит орошение юга Херсонской области. «Я думаю, в течение двух лет это реально сделать», — подчеркнул он.

О возможности восстановления на Херсонщине заявляли и вскоре после разрушения. При этом с украинской стороны энергетики утверждали, что ГЭС восстановлению не подлежит, однако допускали возможность построить новую.

Разрушение ГЭС привело к экологической и гуманитарной катастрофе

Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня 2023 года. Сообщалось о разрушениях как минимум 14 из 28 пролетов плотины, в результате чего вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Уровень воды в водохранилище уже в первые часы поднялся на 2,5 метра, позднее сообщалось, что в Днепре он повысился на 10 метров.

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов, в том числе город Новая Каховка, где уровень воды в первые сутки поднялся на пять метров (вода ушла из города лишь спустя несколько дней). Власти начали эвакуацию людей, из зоны затопления вывезли как минимум восемь тысяч человек.

Спустя месяц сообщалось, что число жертв составило 53 человека, в больницах на тот момент из-за катастрофы находилось 139 человек.

Разрушение привело к экологической и гуманитарной катастрофе, это констатировал в том числе президент России Владимир Путин. Оказалась затоплена огромная территория, а Каховское водохранилище, напротив, сильно обмелело (даже утверждалось, что оно фактически прекратило существование), обширные территории стали похожи на пустыню. Вода, использовавшаяся для нужд жителей, оказалась заражена инфекциями.

Россия. Херсонская область. Вид на Каховскую ГЭС. . Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Ущерб от разрушения ГЭС, по оценкам Минприроды, составил 468 миллиардов рублей. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич уточнял, что она колоссальна и еще окончательно не подсчитана. «Это в основном социальные, инфраструктурные объекты и жилье людей, компенсационные выплаты за утерю домов и имущества. Конечная сумма ущерба будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет жилье, а инфраструктура восстановлена», — пояснил он.