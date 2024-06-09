«Не сомневаюсь, что поймут». Лавров разъяснил сигнал Путина о поставках оружия Украине и предупредил об ответе Москвы

Лавров заявил, что Запад поймет сигнал Путина о поставках оружия

На Западе услышали и поняли сигнал президента России Владимира Путина о возможных поставках отечественного оружия в другие страны. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Я не сомневаюсь, что услышали. Не сомневаюсь, что поймут. Там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией, чтобы понравиться своему радикальному электорату», — заявил министр иностранных дел.

Лавров предупредил о симметричном ответе на угрозы

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин подчеркнул, что у Москвы есть право зеркально отвечать на поставки Украине оружия, которое может быть использовано для ударов по российской территории. Он добавил, что возможные поставки российского оружия противникам Запада будут не завтра, так как они связаны с рядом обстоятельств, которые нельзя не учитывать.

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Речь идет о симметричном ответе, обратил внимание Лавров. Вооружая врага России, нужно понимать, что страна самостоятельно будет решать, как отвечать на подобные действия, предупредил он.

Лавров также заметил, что Украину «никто по рукам не ударил» за ее попытки атаковать российскую территорию. В том числе министр вспомнил попытки запуска дронов на Москву. Тогда Кремль заявлял, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

В свою очередь Путин называл ответственных за удары западным оружием по России. По его мнению, таковыми являются США или Великобритания, в зависимости от того, какой тип вооружений использовался. Он подчеркнул, что удары по территории России при участии западных государств означают их прямое участие в войне против Москвы.

Глава МИД обвинил Францию во лжи

В том же интервью Лавров высказался о французских инструкторах на Украине. Париж обманывает, говоря об отсутствии французских инструкторов на Украине, завил глава МИД. «Это неправда, и они это знают», — сказал Лавров.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министр предположил, что таким образом Запад постепенно приучает общественность к мысли о возможности отправки солдат на Украину. «Еще один шажок будет сделан завтра, еще один — послезавтра», — предположил он.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Франция ищет союзников, готовых участвовать в инициативе Парижа по отправке военных инструкторов на Украину. Согласно публикации издания, соответствующие предложения были направлены десяткам стран, в том числе США, Великобритании, Польше, Нидерландам, Дании и Швеции.

