Названа дата слушаний в CAS по апелляциям по делу Валиевой

CAS проведет слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой 12 июня

Журналистка USA Today Кристин Бреннан назвала дату слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляциям по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом она сообщила на странице в соцсети X.

Слушания пройдут 12 июня. В этот день будут рассмотрены три апелляции российской стороны с требованием вернуть золото командного турнира Игр-2022 — от Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Дата рассмотрения еще одной апелляции — из Канады, с требованием присудить им бронзу — будет объявлена позднее.

30 января медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Медали американцам и японцам планируют вручить на летних Играх-2024.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.