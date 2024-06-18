Разгром Украины, сенсационное поражение Бельгии, травма Мбаппе и буйство англичан: как прошел четвертый день Евро-2024

Мбаппе получил перелом носа и был заменен в матче с Австрией на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил перелом носа и был заменен в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Австрии. Об этом сообщает L’Équipe.

В концовке матча Мбаппе пошел в верховую борьбу и ударился носом о плечо защитника австрийцев Кевина Дансо. У капитана французов пошла кровь, его увели за пределы поля, где врачи оказали ему помощь. Затем Мбаппе вернулся в игру, но сделал это без разрешения главного арбитра, за что получил желтую карточку. После этого он был заменен, вместо него вышел Оливье Жиру.

По информации L’Équipe, после матча Мбаппе увезли в больницу на скорой. У него сломан нос, но от операции было решено отказаться, нападающий вернулся в расположение сборной, где продолжит лечение.

Встреча завершилась победой сборной Франции со счетом 1:0. Единственный мяч в свои ворота забил защитник австрийцев Максимилиан Вебер.

Килиан Мбаппе Фото: Alessandra Tarantino / AP

Сборная Украины разгромно проиграла Румынии

В первом матче четвертого игрового дня Евро-2024 встречались сборные Украины и Румынии. Встреча группы E, проходившая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась разгромной победой румын со счетом 3:0. На 29-й минуте после неудачного выноса мяча вратарем украинцев Андреем Луниным мяч дальним ударом забил Николае Станчу. На 53-й минуте Рэзван Марин точным ударом завершил контратаку своей команды, а окончательный счет спустя пять минут установил Денис Дрэгуш, отличившийся после розыгрыша углового.

После игры вратарь сборной Украины Лунин обратился к болельщикам.

Я хочу извиниться. Мы будем готовиться дальше и, надеюсь, сможем исправить ситуацию Андрей Лунин

Голкипер отметил, что команде нужно готовиться к следующему матчу. В нем украинцы встретятся со сборной Словакии. Игра пройдет в Дюссельдорфе 21 июня.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил, что до первого пропущенного гола его команда контролировала ход встречи. «Есть ошибки, которые мы допускаем, и они были в игре против Румынии. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты», — заявил специалист.

Фото: Antonio Calanni / AP

Сборная Словакии сенсационно победила одного из фаворитов Евро — Бельгию

В параллельном матче группы E встречались сборные Словакии и Бельгии. Бельгийцы, считающиеся одними из фаворитов турнира, сенсационно проиграли — 0:1. Единственный мяч на седьмой минуте матча забил форвард Иван Шранц.

При этом Бельгия имела несколько стопроцентных голевых моментов, несколько из них не реализовал нападающий Ромелу Лукаку. Форвард забил дважды — и оба раза голы были отменены после вмешательства VAR. В первом случае Лукаку оказался в офсайде, во втором ассистировавший ему Луа Опенда подыграл себе рукой.

Возглавляющий сборную Бельгии Доменико Тедеско связал поражение от Словакии со слабой реализацией. «Не могу сказать, что нашей команде нужно много в чем прибавлять. Мы создали много моментов, и, если бы реализовали их, игра была бы гораздо более легкой.

Единственное, что мы сегодня не делали хорошо, — завершение. Это часть игры, и, естественно, игроки разочарованы

Английские фанаты оказались в центре внимания: напали на сына президента Сербии и били алкорекорды

Фанаты сборной Англии традиционно оказались в центре всеобщего внимания. Перед и после матча с командой Сербии британские болельщики успели попасть сразу в несколько громких историй.

Накануне игры англичане прибыли в Гельзенкирхен, выбрав своей неофициальной базой итальянский ресторан GE Piazza в историческом центре города. В результате фанаты установили своеобразный алкогольный рекорд: за два дня был выпит двухмесячный запас пива.

7500 пинт пива заказали английские фанаты

Менеджер заведения рассказал, что это был самый большой наплыв посетителей с 2006 года, когда сборная Англии играла в Гельзенкирхене во время чемпионата мира.

До матча произошел другой яркий инцидент с участием англичан. Албанцы, давно находящиеся не в ладах с сербами, подговорили британских фанатов напасть на бар, в котором располагались болельщики команды соперника. В результате англичане проиграли драку: в заведении находился сын президента Сербии Данило Вучич в компании 20 бойцов спецназа в штатском, которые дали жесткий отпор англичанам, обратив их в бегство. Албанцы решили не вступать в потасовку и покинули место происшествия.

Фото: Markus Schreiber / AP

Английские фанаты попали в заголовки новостей еще раз, но уже после победы над Сербией (1:0). Один из британских болельщиков напился на матче и уснул прямо на стадионе «Фельтинс-Арена».

Проснулся он в четыре часа утра на опустевшей арене. При этом другие болельщики, стюарды и сотрудники полиции не заметили спящего мужчину.