Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил перелом носа и был заменен в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Австрии. Об этом сообщает L’Équipe.
В концовке матча Мбаппе пошел в верховую борьбу и ударился носом о плечо защитника австрийцев Кевина Дансо. У капитана французов пошла кровь, его увели за пределы поля, где врачи оказали ему помощь. Затем Мбаппе вернулся в игру, но сделал это без разрешения главного арбитра, за что получил желтую карточку. После этого он был заменен, вместо него вышел Оливье Жиру.
По информации L’Équipe, после матча Мбаппе увезли в больницу на скорой. У него сломан нос, но от операции было решено отказаться, нападающий вернулся в расположение сборной, где продолжит лечение.
Встреча завершилась победой сборной Франции со счетом 1:0. Единственный мяч в свои ворота забил защитник австрийцев Максимилиан Вебер.
Сборная Украины разгромно проиграла Румынии
В первом матче четвертого игрового дня Евро-2024 встречались сборные Украины и Румынии. Встреча группы E, проходившая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась разгромной победой румын со счетом 3:0. На 29-й минуте после неудачного выноса мяча вратарем украинцев Андреем Луниным мяч дальним ударом забил Николае Станчу. На 53-й минуте Рэзван Марин точным ударом завершил контратаку своей команды, а окончательный счет спустя пять минут установил Денис Дрэгуш, отличившийся после розыгрыша углового.
После игры вратарь сборной Украины Лунин обратился к болельщикам.
Я хочу извиниться. Мы будем готовиться дальше и, надеюсь, сможем исправить ситуацию
Голкипер отметил, что команде нужно готовиться к следующему матчу. В нем украинцы встретятся со сборной Словакии. Игра пройдет в Дюссельдорфе 21 июня.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил, что до первого пропущенного гола его команда контролировала ход встречи. «Есть ошибки, которые мы допускаем, и они были в игре против Румынии. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты», — заявил специалист.
Сборная Словакии сенсационно победила одного из фаворитов Евро — Бельгию
В параллельном матче группы E встречались сборные Словакии и Бельгии. Бельгийцы, считающиеся одними из фаворитов турнира, сенсационно проиграли — 0:1. Единственный мяч на седьмой минуте матча забил форвард Иван Шранц.
При этом Бельгия имела несколько стопроцентных голевых моментов, несколько из них не реализовал нападающий Ромелу Лукаку. Форвард забил дважды — и оба раза голы были отменены после вмешательства VAR. В первом случае Лукаку оказался в офсайде, во втором ассистировавший ему Луа Опенда подыграл себе рукой.
Возглавляющий сборную Бельгии Доменико Тедеско связал поражение от Словакии со слабой реализацией. «Не могу сказать, что нашей команде нужно много в чем прибавлять. Мы создали много моментов, и, если бы реализовали их, игра была бы гораздо более легкой.
Единственное, что мы сегодня не делали хорошо, — завершение. Это часть игры, и, естественно, игроки разочарованы
Английские фанаты оказались в центре внимания: напали на сына президента Сербии и били алкорекорды
Фанаты сборной Англии традиционно оказались в центре всеобщего внимания. Перед и после матча с командой Сербии британские болельщики успели попасть сразу в несколько громких историй.
Накануне игры англичане прибыли в Гельзенкирхен, выбрав своей неофициальной базой итальянский ресторан GE Piazza в историческом центре города. В результате фанаты установили своеобразный алкогольный рекорд: за два дня был выпит двухмесячный запас пива.
заказали английские фанаты
Менеджер заведения рассказал, что это был самый большой наплыв посетителей с 2006 года, когда сборная Англии играла в Гельзенкирхене во время чемпионата мира.
До матча произошел другой яркий инцидент с участием англичан. Албанцы, давно находящиеся не в ладах с сербами, подговорили британских фанатов напасть на бар, в котором располагались болельщики команды соперника. В результате англичане проиграли драку: в заведении находился сын президента Сербии Данило Вучич в компании 20 бойцов спецназа в штатском, которые дали жесткий отпор англичанам, обратив их в бегство. Албанцы решили не вступать в потасовку и покинули место происшествия.
Английские фанаты попали в заголовки новостей еще раз, но уже после победы над Сербией (1:0). Один из британских болельщиков напился на матче и уснул прямо на стадионе «Фельтинс-Арена».
Проснулся он в четыре часа утра на опустевшей арене. При этом другие болельщики, стюарды и сотрудники полиции не заметили спящего мужчину.