Балканский скандал, спасительная ничья Сербии и кризис сборной Англии: как прошел седьмой день Евро-2024

Тренер сборной Англии Саутгейт: проведем анализ, чтобы понять наши проблемы

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Евро-2024 с командой Дании.

Он признался, что разочарован игрой своей команды в первых двух матчах чемпионата Европы. «Мы разочарованы. Проведем глубокий анализ, чтобы понять, какие у нас проблемы. Ближайшие пару дней потратим на это. Знаем, что уровень должен быть выше», — отметил специалист.

Я тренер, это моя ответственность. И нам придется пройти через сложные моменты. И сегодня был сложный момент, несомненно Гарет Саутгейт главный тренер сборной Англии

Матч сборных Англии и Дании прошел 20 июня во Франкфурте и завершился со счетом 1:1. Англичане забили первыми — на 18-й минуте отличился нападающий Харри Кейн. Датчане восстановили равенство на 34-й минуте, точный дальний удар удался полузащитнику Мортену Юльманну.

В первом туре группового этапа Евро англичане победили сербов с минимальным счетом. Несмотря на это, эксперты усмотрели проблемы в действиях сборной Англии, а болельщики обвинили Саутгейта в блеклой игре команды. После двух туров англичане с четырьмя очками возглавляют таблицу группы C.

Гарет Саутгейт Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Cербы на последней минуте компенсированного времени вырвали ничью в матче со Словенией

Словенцы едва не сотворили сенсацию в матче с Сербией. Встреча состоялась на «Альянц Арене» в Мюнхене и завершилась ничьей — 1:1.

Сербы владели преимуществом большую часть матча, однако счет открыли словенцы. На 69-й минуте подопечным Матьяжа Кека удалась быстрая контратака, завершил которую защитник Жан Карничник. Тими Элшник ворвался в штрафную и прострелил, а Карничник сыграл на опережение и переправил мяч в ворота Предрага Райковича.

Сербы до последнего пытались отыграться, но их атаки разбивались об оборону словенцев. На последней, 95-й минуте, сборная Сербии заработала угловой, в словенскую штрафную пошел даже вратарь Райкович — в случае поражения турнирная ситуация для команды Драгана Стойковича становилась почти безнадежной. В итоге подачу Ивана Илича головой замкнул вышедший на замену Лука Йович.

Больше голов команды не забили. Лучшим игроком встречи признали Карничника.

Игроки сборной Сербии Фото: Matthias Schrader / AP

Болельщиков с флагами сборной России не пустили на матч Сербии и Словении

До матча случился очередной инцидент с российским триколором. Группа болельщиков с флагами пыталась пройти на стадион.

Сотрудники службы безопасности «Альянц Арены» попросили фанатов сдать атрибутику. Они мотивировали это тем, что болельщики несут на игру флаг страны, чья команда не принимает участие в матче.

Фанаты сдавать флаги отказались. Они отправились к другому входу на стадион, перевернули триколоры и прошли внутрь, так как их приняли за сербов.

Сборная Испании одержала победу над итальянцами и вышла в плей-офф

В заключительном матче игрового дня встречались сборные Испании и Италии. Встреча состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась победой испанцев с минимальным счетом.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте весь матч владели преимуществом, но забили лишь однажды. На 55-й минуте Альваро Мората подставил голову под фланговый прострел, голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма неудачно отбил мяч, угодив в ногу защитника Риккардо Калафьори.

пятый автогол забит на Евро-2024

В оставшееся время итальянцы не смогли отыграться. Испанцы набрали шесть очков в двух матчах и гарантировали себе выход в плей-офф с первого места в группе B. Итальянцы с тремя очками занимают второе место в квартете. Вслед за ними идут Албания и Хорватия, в активе которых по одному очку.

Футболисты сборной Испании Фото: Martin Meissner / AP

Сборная Сербии пригрозила сняться с Евро из-за кричалок албанских и хорватских фанатов

В начале игрового дня разразился полноценный скандал. Накануне во время и после матча сборных Албании и Хорватии болельщики обеих команд скандировали оскорбительные кричалки в адрес сербов.

Утверждается, что на 59-й минуте игры фанаты скандировали «Убей, убей, убей серба».

То, что произошло, возмутительно, и мы попросим у УЕФА санкций, даже если это будет означать отказ от продолжения соревнований Йован Сурбатович генеральный секретарь Футбольного союза Сербии

После матча, завершившегося с ничейным счетом 2:2, нападающий сборной Албании Мирлинд Даку, выступающий за российский «Рубин», отправился праздновать результат с фанатами. Футболист взял в руки мегафон и проскандировал жесткие слова в адрес сербов и македонцев. Трибуны поддержали его заряд.

Союз европейских футбольных ассоциаций начал расследование в отношении Даку. «Было инициировано расследование из-за предполагаемого неподобающего поведения игрока Федерации футбола Албании Мирлинда Даку», — отметили в УЕФА.

С осуждением действий Даку выступил «Рубин».

Наш клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Игрок находился в расположении сборной, но, безусловно, мы сожалеем, что такая ситуация произошла футбольный клуб «Рубин»

Футболист оказался под угрозой дисквалификации. «В конце дня он выступил с извинениями. У любого футболиста в такие моменты эмоции выходят на новый уровень (...) Сложно описать чувства от выступления за сборную, за замечательных болельщиков, которые проявляют к тебе безграничную любовь. Мне жаль, если я кого-то обидел после матча против Хорватии. Это результат аффекта от игры», — объяснил Даку.