«Слово, которое описывает это — терроризм». Кеннеди-младший назвал удар ВСУ по Севастополю актом войны со стороны США

Кеннеди-младший назвал удар ВСУ по Севастополю актом войны со стороны США

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший прокомментировал обстрел пляжа в Севастополе, который совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ) американскими ракетами ATACMS.

Слово, которое описывает это — терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц Роберт Кеннеди-младший кандидат в президенты США

Ранее Кеннеди-младший назвал удар по Севастополю очередной безрассудной эскалацией военного конфликта. Он подчеркнул, что «Россия привлечет США к ответственности за удары кассетными боеприпасами по гражданским отдыхающим на пляже».

Бывший офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер заявил, что украинский удар по Севастополю является актом войны США против России, совершенным ради провокации.

В России считают США причастными к жертвам среди мирного населения в Севастополе

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS. Один из снарядов взорвался над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. В результате происшествия пострадали 153 человека. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причастность властей США к атаке не вызывает сомнений. По словам министра, переданное Соединенными Штатами оружие не может использоваться без участия американских военных специалистов.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил США в том, что они поощряют теракты Украины против гражданского населения.

Аналогичную позицию высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его мнению, Соединенные Штаты «встали на сторону международного терроризма» и демонстративно поддерживают удары по мирному населению.

Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей. Все это свидетельствует о гибели псевдогуманной внешней политики Америки в кровавом болоте украинского кризиса. Оправдываться о прямой вовлеченности в конфликт на постсоветском пространстве русофобам становится практически невозможно Анатолий Антонов посол России в США

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил военно-технический ответ на действия США после удара ВСУ по Севастополю. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков заметил, что в данный момент Минобороны России, вероятно, уже занимается проработкой ответа на действия США после украинской атаки на крымский город.

В США отказались назвать ответственную за обстрел Севастополя сторону, но осудили атаки на гражданское население

США отказались называть ответственную за обстрел Севастополя сторону. Пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не намерен оценивать удар Киева по российскому городу.

В Пентагоне полагают, что гражданское население не являлось целью украинских военных. В американском военном ведомстве считают, что российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, ранившие гражданских лиц.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS, сравнив Крым с Флоридой.

Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница Марджори Тейлор Грин конгрессвумен

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США хотят поговорить с Украиной по поводу совершаемых ею атак. Он подчеркнул, что Вашингтон ясно дал понять Киеву, что не хочет видеть потерь среди гражданского населения.