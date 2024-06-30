«Искандер-М» ударил по месту разгрузки эшелона техники ВСУ в Запорожской области

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки эшелона военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Российские военные уничтожили технику ВСУ

Уточняется, что российские военные ударили по месту разгрузки эшелона ВСУ в Запорожской области.

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области Минобороны России

В результате атаки российские военные уничтожили личный состав ВСУ, бронетранспортеры М113 американского производства, топливозаправщики, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1», БМП-2 и грузовой автомобильный транспорт. Результаты огневого поражения бойцы контролировали, используя дрон «СуперКАМ».

Ранее в Запорожской области взорвался склад с боеприпасами ВСУ

Вечером 29 июня на подконтрольной ВСУ части Запорожья был зафиксирован удар по карьеру, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военную технику. Взрыв также зафиксировали в Матвеевке, где находится украинский склад с ракетами для HIMARS.

До этого назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил об атаке, в результате которой был поврежден объект критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ территории Запорожья. Однако он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Российские военные взяли под контроль населенный пункт в регионе

27 июня сообщалось, что российские военные закрепились в южной и центральной части села Урожайное на времевском направлении в Запорожской области. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Наши ребята закрепились в южной и центральной части Урожайного. Они полностью под нашим контролем Владимир Рогов глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией»

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области. Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск «Восток».