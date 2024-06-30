Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки эшелона военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Российские военные уничтожили технику ВСУ
Уточняется, что российские военные ударили по месту разгрузки эшелона ВСУ в Запорожской области.
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области
В результате атаки российские военные уничтожили личный состав ВСУ, бронетранспортеры М113 американского производства, топливозаправщики, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1», БМП-2 и грузовой автомобильный транспорт. Результаты огневого поражения бойцы контролировали, используя дрон «СуперКАМ».
Ранее в Запорожской области взорвался склад с боеприпасами ВСУ
Вечером 29 июня на подконтрольной ВСУ части Запорожья был зафиксирован удар по карьеру, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военную технику. Взрыв также зафиксировали в Матвеевке, где находится украинский склад с ракетами для HIMARS.
До этого назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил об атаке, в результате которой был поврежден объект критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ территории Запорожья. Однако он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
Российские военные взяли под контроль населенный пункт в регионе
27 июня сообщалось, что российские военные закрепились в южной и центральной части села Урожайное на времевском направлении в Запорожской области. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Наши ребята закрепились в южной и центральной части Урожайного. Они полностью под нашим контролем
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области. Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск «Восток».
Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.
В январе 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в новом году спецоперация продолжится, а ее целью останется разоружение ВСУ и ликвидация идеологии неонацизма. Целью России он назвал смещение украинского режима.