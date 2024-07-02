Сборные Франции и Португалии стали четвертьфиналистами Евро-2024

Сборные Португалии и Франции стали четвертьфиналистами чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Теперь команды встретятся друг с другом в 1/4 финала, матч состоится 5 июля.

Франция обыграла Бельгию благодаря автоголу

Обе команды играли достаточно осторожно, но преимуществом владели французы. Они чаще доводили атаки до ударов по воротам, однако им не хватало точности. В первом тайме зрители не увидели голов, а судьбу противостояния решил единственный мяч, забитый в концовке. Форвард французов Рандаль Коло Муани, вышедший на замену, пробил по воротам, а мяч после рикошета от ноги бельгийца Яна Вертонгена влетел в сетку.

Мы ошибались не так много. У нас был план, и мы хорошо его придерживались. Учитывая мастерство Франции, мы знали, что она будет больше владеть мячом. У нас были возможности для создания опасных моментов. Жаль, что мы пропустили подобный гол, но таков футбол Кевин Де Брейне капитан сборной Бельгии

Весь матч в составе сборной Франции отыграл ее капитан Килиан Мбаппе. Форвард сменил защитную маску на другую, более удобную модель, однако это не помогло ему отметиться голом или результативной передачей. Нападающий целых пять раз, больше чем кто бы то ни было из участников матча, пробил по воротам, но в створ так ни разу и не попал.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Португалия не смогла справиться со Словенией в основное время

Словенская сборная на нынешнем турнире вышла из группы, сыграв три раза вничью. В четвертом матче они также не дали себя победить в основное время. Португальцы играли активнее, имели больше шансов забить, но за редким исключением Словения действовала в обороне очень надежно.

Самый реальный шанс отличиться у португальцев появился в первом овертайме, когда за фол ни Диогу Жоте был назначен пенальти. К мячу подошел Криштиану Роналду, но голкипер словенской команды Ян Облак в красивом прыжке парировал удар. Капитан португальцев не смог сдержать слез: 39-летнего ветерана успокаивала вся команда и весь тренерский штаб.

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Тем не менее в серии пенальти Роналду пошел бить первым, направил мяч в другой угол и забил. Словенцы же все три попытки провалили: три сумасшедших сейва совершил вратарь португальцев Диогу Кошта. Партнеры Роналду были точнее, серия завершилась с итоговым счетом 3:0 в пользу Португалии. Теперь им предстоит побороться за выход в полуфинал Евро с Францией. Матч пройдет 5 июля.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Джуда Беллингема

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведут разбирательство по поводу неприличного жеста игрока в матче 1/8 финала Евро против Словакии. Футболист взял себя за пах и, предположительно, обратился к словацким футболистам. Сам Беллингем отметил, что жест был шуткой, которую он адресовал близким друзьям, находящимся на трибунах.

Беллингем — самый дорогой футболист сборной Англии на нынешнем турнире. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро. Атакующий полузащитник в матче со Словакией сравнял счет на последних секундах добавленного времени ударом через себя и перевел игру в овертайм. Там англичане отличились еще раз и вышли в четвертьфинал.