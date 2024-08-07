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11:08, 7 августа 2024Россия

В России объяснили цель диверсии в Курской области для ВСУ

Депутат Чепа: диверсия в Курской области нужна ВСУ для отвлечения внимания

Фото: Alina Smutko / Reuters

Диверсия в Курской области нужна Вооруженным силам Украины (ВСУ) для отвлечения внимания, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о цели атаки в приграничном регионе.

«В связи с тем, что обстановка для ВСУ уже несколько месяцев практически на всех направлениях тяжелая, [цель атаки —] отвлечь внимание мира и показать, что ВСУ продолжают сопротивляться и просят всяческой поддержки — как вооружениями, так и финансово», — сказал депутат.

7 августа военкор Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области напряженная. «Противник всю ночь был активен, пытался перебросить дополнительные силы, бронетехнику, личный состав в район боевых действий», — сказал он.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов также отмечал, что ситуация остается напряженной, но контролируемой. По его словам, экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Также он призвал курян сдавать донорскую кровь в центры переливания.

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6 августа украинские силы устроили массированный обстрел Суджанского и Корневского района Курской области и попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники.

Атаку подтвердили в Минобороны России. «Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БпЛА противнику наносится огневое поражение», — говорится в сообщении ведомства.

При обстрелах пострадали 28 человек, рассказал главный внештатный хирург области Алексей Локтионов, еще троих не удалось спасти, следует из сообщений в Telegram-канале врио главы региона.

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