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13:38, 10 августа 2024Россия

Российский корреспондент оценил обстановку в Курской области. Дорогу до Суджи он назвал смертельно опасной

Корреспондент «Коммерсанта» Черных отправился в приграничье Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных, приехавший в Курскую область, рассказал
об обстановке в приграничном городе Судже. По его словам, ситуация остается напряженной.

Проехать в саму Суджу Черных не смог. По его словам, трасса «смертельно опасна» из-за украинских дронов. Выехавшие из приграничного города люди рассказали корреспонденту, что в последние дни у них часто объявляли воздушные тревоги, угрозу БПЛА, также были слышны взрывы с границы. А ночью 6 августа, по словам местных жителей, после объявленной тревоги начался массированный обстрел Суджи и приграничных сел — он продолжался почти три часа.

Также Черных узнал, что с утра 6 августа люди выбирались из города сами на своих машинах и ехали в Курск.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На окраине Суджи уничтожили иностранных наемников

10 августа стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России освободили село Мартыновка в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командующий спецназом «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, российские подразделения полностью контролируют населенный пункт, утром прошла его зачистка. Мартыновка находится на северо-востоке от города Суджи, за него ведутся бои. Контроль над селом позволит зачистить трассу, связывающую Суджу и Курск.

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Кроме того, танкисты ВС России заняли огневые позиции для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области.

Также российские истребители Су-30СМ и Су-35С нанесли ракетный удар по живой силе противника на окраине Суджи. Сообщается о 15 ликвидированных иностранных наемниках.

Экипажи танков полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций

Министерство обороны России

Руководство НАТО обвинили в планировании операции на курском направлении

Апти Алаудинов считает, что операцией ВСУ на курском направлении руководит командование штабов блока НАТО.

Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Ранее бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что операция ВСУ по вторжению в Курскую область была основательно спланирована, ее готовили давно.

Основными задачами украинской армии в рамках вторжения в регион он назвал отвлечение подразделений ВС РФ с других участков фронта, перенос боевых действий на территорию России для ослабления поддержки российских властей населением, а также выявление слабых мест армии РФ и перехват стратегической инициативы.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджу. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились. По данным Минздрава, за три дня от атак пострадали 66 мирных граждан, в том числе девять детей.

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      Екатерина Подвигина
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