Уход Баха, победа баскетболистов из США и золото провалившей гендерный тест боксерши. Итоги предпоследнего дня Игр-2024

В Париже завершился предпоследний день Олимпийских игр 2024 года, сборная Китая вышла в лидеры медального зачета. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 47 комплектов наград. Китайские спортсмены завоевали шесть золотых медалей. Победы одержали тяжелоатлет Лю Хуаньхуа в весовой категории до 102 килограммов, Цао Юань, победивший в прыжках в воду с 10-метровой вышки, женская команда по настольному теннису, сборная по художественной гимнастике в групповом многоборье, дуэт синхронисток Ван Люи / Ван Цяньи и Ли Цянь, выступающая в боксе в весе до 75 килограммов.

Теперь в активе китайцев 39 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые награды. На втором месте идут американцы (38, 42, 42). Тройку сильнейших сборных замыкает Австралия (18, 18, 14).

Бах покинет пост президента МОК

Томас Бах, возглавляющий Международный олимпийский комитет (МОК) с 2013 года, объявил о том, что не будет баллотироваться на новый срок. Сейчас этого нельзя сделать согласно Олимпийской хартии, однако ранее в МОК обсуждалась возможность внесения в нее изменений.

В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией Томас Бах

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Бах занимает должность с сентября 2013 года, он сменил на этом посту Жака Рогге, который также был главой организации на протяжении 12 лет.

Марафонец Кипчоге впервые остался без медали ОИ

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге впервые за карьеру остался без медали в марафонском беге на Олимпиаде. На Игра в Париже марафонец преодолел 30 километров из 42 километров 195 метров, после чего сошел с дистанции. Ранее он побеждал в марафоне на двух предыдущих Олимпиадах. В сентябре 2022 года спортсмен установил мировой рекорд в этом виде программы показав результат в два часа одну минуту девять секунд.

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Олимпийским чемпионом на Играх в Париже стал эфиоп Тамират Тола. Спортсмен преодолел марафонскую дистанцию за 2 часа 6 минут и 26 секунд. Он побил олимпийский рекорд, установленный в 2008 году в Пекине кенийцем Самуэлем Ванджиру (2:06.32).

CAS вернул бронзу румынской гимнастке

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию румынской гимнастки Аны Бэрбосу, у которой ранее отобрали бронзу Олимпиады в вольных упражнениях. Суд постановил, что представители американской сборной на четыре секунды позже подали протест на оценку Джордан Чайлз, который был удовлетворен, и американка обошла румынку. Теперь именно Бэрбосу признана бронзовым призером.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил о бойкоте церемонии закрытия Олимпиады. Политик выразил несогласие с решением лишить Бэрбосу бронзовой медали. Он обратился к спортсменкам и заявил, что их «труд и слезы дороже любой медали», а также посчитал, что соотечественницей обошлись «абсолютно непорядочно».

Вторая провалившая гендерный тест боксерша выиграла ОИ

Представительница Тайваня Линь Юйтин победила польку Юлию Шеремету в финале женского боксерского турнира в весовой категории до 57 килограммов. В 2023 году Международная боксерская ассоциация (IBA) отстранила Юйтин, а также алжирку Иман Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон.

Фото: Фото: Pilar Olivares / Reuters

Хелиф, как и Юйтин, стала в Париже олимпийской чемпионкой. Африканка выступала в весовой категории до 66 килограммов.

Баскетболисты сборной США в пятый раз выиграли Олимпиаду

Мужская сборная США по баскетболу завоевала золото на Играх в Париже В финале американцы победили команду Франции. Встреча завершилась со счетом 98:87 в пользу сборной США.

24 очка набрал разыгрывающий сборной США Стефен Карри в финале

Американцы в пятый раз подряд победили на Олимпийских играх. Для французов нынешнее серебро — четвертое в истории. Ранее бронзовую медаль на ОИ-2024 завоевала команда Сербии.