Итальянские журналисты проникли в Курскую область и вели репортаж о действиях ВСУ. Как на это отреагировали в России?

Посла Италии вызвали в МИД РФ из-за репортажа журналистов Rai из Курской области

Посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД России из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения действий ВСУ, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима МИД России

В МИД также подчеркнули, что на данный момент российские правоохранители предпринимают шаги для правовой оценки совершенных итальянскими гражданами действий, «подпадающими под действие Уголовного Кодекса Российской Федерации».

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ для отправки своей миссии в Курскую область, а затем в Белгородскую и Брянскую. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это очередным перформансом, когда «правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента».

Захарова обвинила журналистов в искажении фактов

Мария Захарова прокомментировала репортажи журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai, которые проникли в атакованную Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курскую область.

Дипломат подчеркнула, что репортеры переписали фактологию. По ее словам, они назвали черное белым, а белое — черным.

Все увидели и, соответственно, эксперты прочитали те якобы репортажи, которые они делали непосредственно о Курске, где была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова указала, что журналистов итальянской телерадиокомпании Rai сопроводили в Курскую область, чтобы выдавать фейки про ситуацию в регионе. По ее словам, уже есть «огромное количество материалов», которые развенчала российская сторона «с фактами на руках», поэтому «потребовалась такая комбинация в виде вывоза итальянских журналистов на место и присутствия там».

Немецкий журналист пожаловался на нападки из-за правды о положении ВСУ

Немецкий журналист Юлиан Репке пожаловался на нападки из-за правды о положении ВСУ в Курской области. По его словам, тот факт, что Украина несет потери в регионе, невыносим для некоторых людей.

Количество личных нападок и оскорблений, которые я получаю за каждую крупицу информации, которая не нравится проукраинским активистам, поистине поражает. Констатация того факта, что Украина несет потери во время наступления на Курск, кажется невыносимой для некоторых людей Юлиан Репке журналист

Ирландский журналист Чей Боуз также обвинил западные СМИ в игнорировании тяжелых потерь ВСУ в Курской области.