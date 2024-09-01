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11:27, 1 сентября 2024Россия

В Госдуме прокомментировали мощную атаку беспилотников по территории России

Депутат Чепа связал атаку беспилотников ВСУ с усугублением ситуации на фронте

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мощная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России связана с усугублением ситуации на фронте, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал один из самых мощных налетов дронов с начала военного конфликта Москвы и Киева.

Это, наверное, крупнейшая атака беспилотниками, более массивной не было. Это, с одной стороны, говорит о безысходности ВСУ. Они это чувствуют, понимают, поэтому они предпринимают все больше террористических актов

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Этого, очевидно, следует ожидать — чем больше действия на фронтах будут усугубляться, тем больше будет террористических актов. Поэтому нам необходимо активнее обеспечивать буферные зоны, уничтожать логистику ВСУ и обеспечивать себе безопасность от террористических действий, не давая маневрировать войскам Украины и доставлять им вооружение к линии соприкосновения», — сказал депутат.

В ночь на 1 сентября произошла самая мощная атака украинских беспилотников по российской территории. По информации Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 158 дронов над 15 регионами. Также губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что один беспилотник был сбит на подлете к Ярославлю — этого региона нет в сводке военного ведомства.

Больше всего дронов зафиксировали над территорией Курской области — 46. В Подмосковье под удар попала Каширская ГРЭС, в Тверской области — Конаковская ГРЭС. Еще два беспилотника уничтожили над территорией нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Капотне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ночью и утром столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостанавливали свою работу.

До этого самая мощная атака дронами была зафиксирована 14 августа. Тогда Минобороны отчиталось о перехвате 117 беспилотников.

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