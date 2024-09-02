Неонацисты во власти и разменная монета для амбиций Запада. Путин назвал главные причины трагедии на Украине

Путин заявил о негативной роли решений лидеров СССР в ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию. В нем глава государства порассуждал об украинских неонацистах и о решениях лидеров СССР как об истоках проблем современного Киева.

Он заявил, что главной причиной трагедии Киева стала антироссийская политика коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки. Российский лидер отметил, что Вашингтон добивался полного контроля над Украиной на протяжении десятилетий: финансировали антироссийские организации, а также насаждали идею о том, что РФ — это вечный враг Украины и основная угроза ее существования.

Сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Причем западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией Владимир Путин президент России

Путин указал, что американцы руками неонацистских группировок организовали государственный переворот на Украине в 2014 году, после чего стали определять всю политику Киева. Он также подчеркнул, что после переворота официальной идеологией Украины стала ненависть ко всему русскому, что в итоге привело к последующему геноциду мирных жителей Донбасса.

Мы продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан Владимир Путин президент России

Путин оценил решения лидеров СССР по украинскому вопросу

Целый комплекс внешних и внутренних факторов и решения лидеров СССР сыграли свою негативную роль в нынешней ситуации на Украине, выразил уверенность Путин. Российский лидер напомнил, что процесс создания соседнего государства начался сразу после революции 1917 года, «когда на этой территории возникали неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования без четких границ». После Великой Отечественной войны Иосиф Сталин передал УССР часть территорий, ранее принадлежавших Польше, Румынии и Венгрии, указал Путин.

Путин также напомнил, что руководитель СССР Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, который прежде входил в состав РСФСР. При этом он подчеркнул, что границы союзных республик в составе СССР нарезались «достаточно произвольно, исходя из "пролетарской необходимости"». В итоге Украине был передан промышленный Донбасс, населенный преимущественно русскими.

Путин перечислил условия для завершения конфликта на Украине

14 июня Путин во время выступления в МИД предложил свой вариант мирного завершения украинского конфликта. Согласно его условиям, соседняя страна должна стать внеблоковой, нейтральной и безъядерной. Западные страны должны снять с России санкции и закрепить это в международных документах.

Помимо этого, российский лидер огласил условие об официальном признании ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма как части России. Украина должна вывести свои войска с этих территорий, после чего немедленно боевые действия будут остановлены. По словам Путина, речь идет не о временной заморозке, а об окончательном завершении конфликта.

При этом, рассуждая о возможности переговоров с Киевом, он указал, что легитимность Владимира Зеленского как президента Украины восстановить невозможно, поскольку президентский срок избранного главы Украины истек. По словам Путина, легитимным органом на Украине является Верховная Рада.