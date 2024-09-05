Филиппо: Харрис придется объясниться после слов Путина о ее поддержке

Вице-президенту США Камале Харрис придется объясниться после слов президента России Владимира Путина о поддержке ее кандидатуры на грядущих выборах. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Владимир Путин сделал заявление, что "поддерживает кандидатуру Харрис на президентских выборах в ноябре". Ей придется объясниться! Флориан Филиппо лидер французской партии «Патриоты»

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заметил, что прежде фаворитом России на американских выборах был Джо Байден, однако после его выбывания из гонки «поддержка» Москвы перейдет к его преемнице, Камале Харрис.

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Путин выразил надежду на отказ Харрис от санкционной политики Трампа в случае победы

Бывший президент США Дональд Трамп ввел против России огромное количество ограничений, так что Москва рассчитывает, что в случае победы Харрис Вашингтон откажется от подобной санкционной политики, также заявил Путин.

Комментируя данную тему, президент сделал комплимент заразительному смеху Харрис. По его мнению, это указывает на то, что у кандидата в президенты США все хорошо, а потому есть надежда, что под ее руководством отношения между Вашингтоном и Москвой могут измениться.

«Трамп же ввел столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», — отметил политик.

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В Москве раскрыли реальное отношение РФ к выборам в США

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что для России не имеет значения итог выборов в США.

По его мнению, политика Вашингтона в отношении Москвы все равно не изменится. Чепа напомнил, что ранее Россию неоднократно обвиняли в оказании давления на американских избирателей. Он предположил, что Путин сделал свое ироничное заявление о так называемом фаворите страны на выборах в США как раз из-за подобных слухов.

Россия работала с Байденом. Так же будет работать и с Харрис, которая делала все для того, чтобы развязанный ее страной украинский конфликт не прекращался. Но Россия не поддерживает ее так же, как не поддерживает экс-президента США Дональда Трампа — при любой власти политика относительно России сильно не поменяется Алексей Чепа депутат Госдумы

Он выразил уверенность в том, что Россия будет одинаково работать с любым новым главой Белого дома.

В то же время победа Харрис на грядущих выборах существенно ухудшит положение Украины. Как пишет газета Politico со ссылкой на источники, популярность Харрис популярность мешает выделению помощи для Киева, так как ее возможная победа снизила срочность украинского вопроса для США.