Путин опроверг информацию о встрече с Дуровым в Азербайджане. Они виделись всего раз в Кремле, и об этом никто не знал

Владимир Путин заявил, что встречался с Павлом Дуровым много лет назад

Президент России Владимир Путин опроверг информацию о встрече с основателем Telegram Павлом Дуровым в Азербайджане. По его словам, он не знал, что предприниматель будет находиться в Баку в те же даты, что и он.

Глава государства рассказал, что встречался с российским медиаменеджером всего один раз в жизни. Встреча состоялась много лет назад в Кремле, причем мало кто из окружения главы государства был осведомлен о ней.

Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад. Он просто рассказывал о планах. Я с бизнесом регулярно встречаюсь, и была одна из встреч в Кремле много лет назад Владимир Путин президент России

Путин подчеркнул, что с того момента больше не контактировал с основателем Telegram.

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Путин сообщил, что у российских властей нет претензий к Дурову

Российский глава Владимир Путин подчеркнул, что у властей страны нет никаких претензий к основателю Telegram Павлу Дурову.

«У нас к нему не было никаких претензий», — заявил президент в рамках своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). При этом политик отметил, что знает о претензиях многих иностранных государств к предпринимателю.

Комментируя данную тему, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в Кремле никогда не организовывали отдельные переговоры с основателем Telegram. Он также опроверг наличие любых договоренностей между российскими властями и Дуровым, добавив, что тем не менее в Москве готовы оказать помощь предпринимателю, так как тот по-прежнему является гражданином России.

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В Москве назвали причину ареста Дурова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Павел Дуров был арестован за свою свободу и нежелание выполнять указы западных стран. Дипломат выразил уверенность в том, что арестом предпринимателя Запад рассчитывал подавить конкуренцию в рамках глобализации.

Слишком свободным оказался, не слушал Запад насчет модерации Сергей Лавров министр иностранных дел России

Лавров напомнил, что на Западе выступают против демократизации управления интернетом, что и было продемонстрировано задержанием основателя мессенджера.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что вопросы, связанные с деятельностью Telegram, были и в России, однако власти страны воздержались от ареста.