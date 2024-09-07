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05:14, 7 сентября 2024Бывший СССР

«Выбирай, либо ты, либо они». Украинский военный на допросе признался, что расстрелял троих российских пленных

Пулеметчик ВСУ признался, что расстрелял троих российских военнопленных

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Пулеметчик 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на допросе признался в расстреле троих российских военнопленных.

Привели трех военнопленных, мне сказали: «Расстреливай». Я отказался. Мне сказали: «Выбирай, либо ты, либо они». Я их расстрелял

военнопленный ВСУ

Он также рассказал, что командование ВСУ при вторжении в Курскую область приказало атаковать пассажирский поезд с целью подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

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6 сентября 2024

В России завели дело по факту жестокого обращения ВСУ с военнопленными

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после публикации видео, на котором украинские военные пытают российских пленных.

Расследование ведется по статье 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте запрещенных методов»). Следователи намерены проверить обнародованную информацию и привлечь причастных к ответственности.

28 августа сообщалось, что в Курской области заметили медика Вооруженных сил Украины с позывным Каннибал, пытавшую российских пленных. Врач по имени Варвара в украинских СМИ рассказывала, что ненавидит всех россиян, считает их нелюдями.

У ликвидированного в Курской области бойца ВСУ нашли инструмент для клеймения

У бойца ВСУ, ликвидированного в Курской области, нашли странный инструмент, похожий на клеймо. Об этом рассказал командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба. По его словам, при бойце также обнаружили документы, в которых указана его воинская часть.

Это силы Специальных операций Украины. Он ехал с тем, чтобы клеймить [пленных]

Ахра Авидзбакомандир интернациональной бригады «Пятнашка»

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что военнослужащие ВСУ в ряде деревень Курской области обстреливали жилье эвакуировавшихся жителей из бронетранспортеров и «просто веселились, когда дома пылали». По словам дипломата, украинские военные «из-за какой-то злости или звериной жестокости» уже уничтожили и разграбили большое количество покинутых домов.

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2 сентября 2024

Пленный разведчик раскрыл план нападения ВСУ на Курскую область

Пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода, первым заходивший в российский регион, заявил, что украинские войска планировали продвинуться как можно дальше в Курской области и не ввязываться в бои.

«Ваша задача быстро прорвать, чем дальше заехать, тем лучше, а те силы уже за вами должны подтянуться, как основной кулак», — процитировал он приказ командования.

Шкода также сообщил, что атаковавших Курскую область разведчиков готовили в учебном центре разведки, расположенном в здании общеобразовательной школы в селе Корчак Житомирской области.

Село Корчак, недалеко от Житомира, там находилась школа разведки, 199-й центр разведки, там я был около двух месяцев, ездили на полигон, занимались в классах, там обычная детская школа двухэтажная, жили там

Михаил Шкодавоеннопленный ВСУ

По его словам, в ходе подготовки к вторжению в Курскую область разведчики отрабатывали ориентирование на местности и форсирование рек. Они также практиковались в стрельбе в движении и из разных положений, а также в прыжках с парашютом.

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      Марина Совина
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