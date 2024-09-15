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00:45, 15 сентября 2024Россия

«Настроение бомбовое». Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву

103 освобожденных из плена российских военных прибыли в Москву на борту Ил-76

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Находившиеся в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области 103 российских военнослужащих прибыли в Москву.

Кадры приземления борта Ил-76 с бойцами на аэродроме Чкаловский обнародовал телеканал «Звезда».

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Обмен военнопленными произошел при посредничестве ОАЭ

В субботу, 14 сентября, Минобороны России сообщило о возвращении 103 военных, захваченных в украинский плен в Курской области.

14 сентября текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ

Минобороны России

В ведомстве уточнили, что посредником при возвращении российских солдат из украинского плена выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Также министерство опубликовало кадры их возвращения.

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ОАЭ поблагодарили Россию и Украину за сотрудничество

МИД ОАЭ, в свою очередь, поблагодарил Россию и Украину за сотрудничество по обмену пленными.

Министерство иностранных дел выразило благодарность обеим странам за их сотрудничество и отклик на посреднические усилия ОАЭ для успешного обмена пленными

МИД ОАЭ

Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что при посредничестве Абу-Даби этот обмен стал восьмым для Москвы и Киева за текущий год. В МИД ближневосточной монархии также подчеркнули, что подобные шаги позволят проложить дорогу к окончанию вооруженного конфликта.

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Вернувшиеся из плена военные поделились впечатлениями

Все освобожденные российские военнослужащие сначала находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь, сообщили в российском Минобороны.

В свою очередь, российские бойцы поделились первыми впечатлениями после освобождения. Так, один из них заявил, что чувствует облегчение. «Уже понимаю, что поеду домой и что все позади. Уже не о чем переживать», — сказал он, выразив благодарность за свой обмен. Другой военнослужащий признался, что не надеялся на возвращение и еще не способен осознать произошедшее, но добавил, что настроение у него «бомбовое».

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» высказался о значимости обменов между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что необходимо прикладывать все усилия, чтобы возвращать домой российских военнослужащих из украинского плена.

Любой обмен военнопленными — это всегда очень правильные действия. Надо стремиться, чтобы обмен происходил как можно быстрее и как можно больше людей могли вернуться к себе на родину

Алексей Чепадепутат Госдумы

В пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Москва вернула Киеву 49 украинских пленных. По его словам, в их числе были военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы Украины.

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      Марина Совина
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