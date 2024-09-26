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02:05, 26 сентября 2024Мир

30 стран ООН из 193 поддержали «историческую» декларацию G7 по Украине. Запад решил продолжить снабжать Киев оружием

Белый дом: в ООН около 30 стран из 193 поддержали декларацию G7 по Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Декларацию «Большой семерки» (G7) «о поддержке восстановления Украины» поддержали 30 стран-членов ООН из 193. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Президент [США Джо] Байден объявит, что более 30 стран и Европейский союз присоединились к этой исторической декларации. Совместно с международными партнерами мы остаемся привержены предоставлению военной, бюджетной, гуманитарной помощи Украине и поддержке в реконструкции», — указано в сообщении.

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Отмечается, что подписанты декларации обязуются поддерживать стремление стран Запада сохранять российские активы замороженными, пока Россия «не заплатит за ущерб, нанесенный Украине». Помимо этого, они соглашаются продолжать работу над предоставлением Киеву кредита на 50 миллиардов долларов до конца текущего года.

На Украине пожаловались на сложности с получением помощи

Украина испытывает сложности с получением помощи союзников Киева с Запада, признался советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк. По его словам, для этого приходится идти на «тяжкие переговоры и разъяснения».

Это [помощь] нужно выбивать с боем

Михаил Подоляксоветник главы офиса президента Украины

Переговоры, по его словам, напоминают работу с людьми, которые привыкли не принимать решения.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина зависит от военной помощи союзников более чем на 80 процентов. Он добавил, что объем военного сотрудничества требует большого количества специалистов в данной сфере.

Однако выяснилось, что западные союзники Украины почти исчерпали свои запасы оружия из-за длительных поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам замминистра обороны Великобритании Люка Полларда, большинство «западных стран предоставили большую часть имеющихся у них ресурсов».

Украина отказалась от переговоров с Россией

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения переговоров с Москвой для решения конфликта на Украине. Во время своего выступления он раскритиковал тех, кто «хочет говорить» с президентом РФ Владимиром Путиным по этому поводу. По его мнению, Россию «можно только принудить к миру».

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На фоне подобной риторики Зеленскому пришлось отменить встречу с главами стран Латинской Америки. Главы неназванных государств должны были обсудить «возможности участия стран Латинской Америки в восстановлении Украины» и оказать «символическую поддержку Киеву». Но, утверждает издание Folha de S.Paulo, мероприятие было свернуто из-за малого количества принятых заявок.

Украинский лидер также заявил, что в стране уничтожены все теплоэлектростанции (ТЭС). Кроме того, перестала функционировать «огромная часть» мощностей в гидроэнергетике. При этом Байден высказался, что военно-промышленный комплекс Украины вырос в шесть раз за год. По его словам, украинский ВВП является стабильным и «в действительности растет».

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      Марина Совина
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