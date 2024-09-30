«Преимущественно сдаются в плен». Глава ДНР рассказал об обстановке в Угледаре и новобранцах ВСУ

Пушилин: ВСУ перебросили подкрепления в Угледар, которые сдаются в плен

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об обстановке в Угледаре и успешной переброске в населенный пункт подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако, подчеркнул глава региона, это преимущественно новобранцы, которые сдаются в плен.

Подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен Денис Пушилин глава ДНР

Пушилин рассказал об успехах ВС России в Угледаре

При этом, по его словам, противник «еще упирается, и достаточно серьезно», однако Вооруженные силы (ВС) России достигают серьезных успехов на угледарском направлении. Пушилин отметил, что подразделения армии России ежедневно улучшают позиции в Угледаре. Так, рассказал глава ДНР, российских бойцов не останавливают укрепрайоны ВСУ в городе.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Пушилин подчеркнул, что фиксируется очень серьезный охват Угледара. На этом направлении ведет бои 29-я армия Восточного военного округа, и она показывает блестящий результат.

Также государственный деятель пояснил, что взятие Угледара под контроль заключается в том, что город находится на возвышенности. Это создает определенные препятствия. В населенном пункте находится большое количество многоэтажных домов, где украинская сторона с 2014 года выстраивала укрепрайоны.

Причем это как пулеметные гнезда в высотках, заканчивая очень серьезными подземными переходами, которые протянулись на километры Денис Пушилин глава ДНР

Однако, отметил Пушилин, российские военнослужащие берут опорные пункты и уже могут перемещаться по сети этих подземных туннелей. Также глава ДНР напомнил, что город полностью окружен российскими войсками, а украинские подразделения находятся под огневым контролем.

В Угледаре идут тяжелые бои, последний путь эвакуации находится под огневым контролем

О том, что российские войска навязали украинским подразделениям тяжелые бои на юге и западе Угледара и взяли под полный огневой контроль последний путь эвакуации, сообщали в ВСУ. Украинский боец 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) рассказал, что военные армии России продвинулись на юг и запад города. Именно там сейчас идут тяжелые бои. При этом ВС России используют большое количество дронов, как обычных разведчиков со сбросами, так и FPV, а также контролируют путь эвакуации. При попытках покинуть Угледар ВСУ теряют от 40 до 60 процентов живой силы. Фактически, признают в ВСУ, российские войска окружили украинские в Угледаре.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Согласно информации председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимира Рогова, бои за контроль над Угледаром продолжаются в районе центра. Российским бойцам удалось расширить зону контроля и серую зону в городе. Тем временем у противника есть небольшой коридор из населенного пункта.

В России и на Западе предрекли потерю Украиной города в ближайшее время

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Россия может взять под контроль Угледар в ближайшее время. Специалист допустил, что это может произойти в течение недели. Он объяснил, что украинские силы, которые там находятся, небольшие — это остатки 72-й бригады, а все дороги под огневым контролем. «Если они не отойдут в ближайшее время, тогда будут уничтожены или пленены», — резюмировал он, добавив, что взятие Угледара под контроль имеет стратегическое значение.

Потерю Угледара Украиной прогнозируют и на Западе. В Британии допускают, что город «вот-вот падет», в то время как он является основой обороны украинских войск в Южном Донбассе. Западные эксперты заявляют, что украинская 72-я бригада оказалась в ловушке, и у бойцов буквально нет пути к отступлению. Проблемы у ВСУ отмечают и в США. Там предрекли, что ВСУ могут потерпеть крах на ключевых участках Восточного фронта.