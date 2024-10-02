Баязитова попросила Путина о помиловании. Больную журналистку отправили этапом через половину России

Журналистка Баязитова написала Путину ходатайство о помиловании

Журналистка Александра Баязитова, отбывающая тюремное наказание в колонии общего режима за вымогательство, попросила президента Владимира Путина о помиловании.

Из письма Баязитовой стало известно, что она неделю провела в следственном изоляторе во Владимире, позднее ее этапировали в исправительную колонию (ИК) №1 во Владимирской области. «Написала ходатайство о помиловании Путину», — отметила журналистка.

Страдающая диабетом женщина пожаловалась, что в исправительной колонии на нее нет форменной одежды. Журналистка выразила опасения, что из-за этого ей могут отказать в условно-досрочном освобождении.

27 ноября 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы.

Баязитову отправили этапом через половину России

В июле Баязитова подала жалобу в Верховный суд России в связи с ее этапированием через половину России, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она обратила внимание, что нуждающаяся в лечебном питании журналистка проехала «в "столыпинском вагоне" с сухим пайком в пакете» до вступления приговора в силу, из-за чего осужденную отказались принять колонии в регионах. Правозащитница указала на явное нарушение закона в случае с Баязитовой, когда осужденного этапируют до решения апелляционной инстанции. «Те, кого этапируют в другие регионы России, фактически лишаются помощи адвоката, потому что немногие в состоянии оплатить своим защитникам перелеты и гостиницы», — пояснила она.

До этого Баязитова подготовила исковое заявление к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) из-за нарушения условий ее содержания под стражей. Женщина требовала взыскать с ФСИН один миллион рублей после того, как ее этапировали из московского изолятора. Журналистка указала, что, находясь в СИЗО №5 Пермского края, она может говорить с адвокатом только через стеклянную перегородку или по телефону, а ее исковое заявление проверяется цензорами перед передачей защитнику. Кроме того, у Баязитовой отобрали Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, по которым она готовилась к заседаниям.

Баязитова вину не признала

Баязитову задержали в августе 2022 года. Ей и другим администраторам Telegram-канала «Адские бабки» предъявили обвинения в вымогательстве. Потерпевшим выступил сотрудник Промсвязьбанка Александр Ушаков. По утверждению следствия, они требовали от бизнесмена 1,2 миллиона рублей.

Баязитова вину не признала, заявив, что ей суть обвинений неясна. Суд ранее вынес приговор одной из обвиняемой по этому делу: Инну Чурилову приговорили к условному сроку. Она пошла на сделку со следствием.

Во время следствия глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить уголовное дело Баязитовой. Руководителя надзорного ведомства попросили проконтролировать расследование и проверить обоснованность ареста фигурантки. Фадеев указал на наличие ряда хронических заболеваний у Баязитовой, которые могут обостриться в условиях следственного изолятора. В обращении глава СПЧ обратил внимание генпрокурора на то, что на протяжении четырех месяцев с момента ареста журналистки никаких следственных действий с ней не проводится. Между тем на ее иждивении находится 74-летняя мать, за которой Баязитова ухаживала до своего ареста и теперь оставшаяся без ее попечения.